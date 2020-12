Oliver Pocher tobt gegen Wendler: “So verantwortungslos und unsozial”

Bild: imago images / Future Image

Pocher tobt gegen Wendler: “Das ist so verantwortungslos und unsozial”

2016 wanderte Michael Wendler mit seiner damaligen Frau Claudia Norberg und ihrer Tochter Adeline in die USA aus. Doch 2018 brach das Liebesglück, der Killer verliebte sich wieder und von nun an glänzt Laura Müller an seiner Seite. Bis Wendlers Ankündigung von groben Verschwörungsmythen bezüglich der Bundesregierung und der angeblichen “gefälschten Koronapandemie” machte sie sich mit Fernsehproduktionen wie “Let’s Dance” und allen Arten von Werbekooperationen gut.

Ihr geliebter Mensch hingegen hat mit Steuerschulden in Millionenhöhe zu kämpfen. “Sie wollten die Vorsteuer für mein Gestüt in Dinslaken für zehn Jahre zurückhaben, was ich als Unternehmen getan habe”, erklärte er einmal in seiner TVNow-Dokumentation “Laura und der Wendler – jetzt heiraten wir!”das gibt es nicht mehr. Seine 18-jährige Tochter ist übrigens als “Präsident” seines Unternehmens in den USA aufgeführt.

Claudia ging 2016 mit der 1999 gegründeten Plattenfirma CNI Records bankrott. Wendler war ebenfalls bei ihr unter Vertrag. In einem “Bild“Interview sagte sie:” Ich bin sehr enttäuscht, dass Michael weder finanziell noch moralisch an meiner Seite ist, wenn es darum geht, damit umzugehen. Wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, könnte ich endlich etwas Ruhe bekommen. “Und weiter: “Ich wäre Michael sehr dankbar, wenn er alle meine Milliarden Schulden, die während unserer Ehe entstanden sind, zurückzahlen würde.” All diese Umstände sind für Oliver Pocher besonders schlimm, wie er jetzt in seinem Podcast deutlich zeigt.

Oliver und Amira Pocher haben Wendlers Verhalten verblüfft

Oliver Pocher machte zunächst klar, dass über Wendler wirklich nichts mehr zu sagen war. “Es ist brutal. Was ist es geheim?”sagte Amira. Der Komiker antwortete dann: “Es ändert sich immer mehr von ‘Er ist ein bisschen verrückt’ zu ‘Mein Gesicht, halt einfach die Klappe’.” Dann kam der Komiker auf Timo Berger, der persönlich versucht, seine 30.000 Euro vom Hit-Barden in den USA zurückzubekommen.

Amira sagte über das in den Medien verbreitete Bild, auf dem Wendler seine Tochter vor sich her schickte: “Die Art, wie er sich hockt und versteckt, ist erbärmlich.” Pocher stimmte zu: “Es ist peinlich, deine Tochter einzusenden, wenn du erst 18 Jahre alt bist.” Der 28-Jährige fuhr fort: “Wer muss jetzt für alles haften?” Der Komiker erklärte den Fall dann wie folgt:

“Ich habe das oft genug gesagt, es wird schlecht enden. Er hat dies bereits einmal erfolgreich gemacht, dass er alle Ausgaben an seine Frau weitergegeben hat, die immer noch so dumm war und in Konkurs ging, um für seine Sachen verantwortlich zu sein Tochter ist im Handelsregister für Cape Music in Amerika eingetragen und alle Kosten, die anfallen, gehen zu dieser Firma, weil er nicht genug Geld verdient und sie immer gewagte Konstrukte sind. Das ist auch einer der Gründe, warum er in Amerika ist, weil von all seiner Steuerscheiße. “

Aber das ist noch nicht alles, fügte Pocher noch einmal hinzu: “Es wird auf die Tochter zurückgreifen und irgendwann wird sie mit einer halben Million, einer Viertelmillion auf ihrem Arsch da sein, ist 20 und muss die Scheiße von ihrem Vater bezahlen. Es ist so verantwortungslos und so anti -Sozial.” Amira war auch wütend: “Er muss endlich zur Rechenschaft gezogen werden. Er glaubt wirklich, dass er mit all der Scheiße davonkommen kann.” Und weiter:

Lauras kleine Türen hinterließen einen bitteren Nachgeschmack mit Designerschuhen, Sonnenbrillen und einem iPhone. Pocher kommentierte dann: “Er ist eine Scheiße, die im Moment nichts verdient.”

