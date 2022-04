Österreich gewinnt den Mitteleuropapokal

Österreich gewann nach einem hart umkämpften Wettkampf Mitteleuropäischer Cup.

Die Österreicher zeigten starke Leistungen sowohl von Luxemburg als auch von Gastgeber Tschechien. Österreich liegt mit drei Siegen an der Tabellenspitze vor Luxemburg (zwei Siege) und den Gastgebern (ein Sieg).

Freitag

Am Freitag spielte Luxemburg ein Double gegen Tschechien und dann Österreich. Das Vormittagsspiel war der erste T20I der Tschechen zu Hause, und sie gewannen den Münzwurf, indem sie sich entschieden, zuerst zu spielen. Tim Barker führte Luxemburg mit einem 60-42-Ball an, aber keiner der anderen Batters startete. Luxemburg wurde bei 126/5 gehalten, wobei Paul Taylor (4-0-19-2) die Wahl der tschechischen Bowler war.

Die tschechischen Batters machten leichte Arbeit aus der Verfolgungsjagd, mit einer 57 aus 33 von Sabawoon Davizi, die die Plattform legte, als die Gastgeber mit 9 Wickets und 10 Bällen vor Schluss gewannen.

Auch im Nachmittagsspiel gegen Österreich schlug Luxemburg zunächst zu. Wieder einmal war Tim Barker mit 35 Punkten der führende Scorer, als die Schlagmänner eine Verbesserung von 143/5 erzielten. Die Österreicher bekamen 48/0 als Antwort. Sie wurden dann von drei schnellen Wickets gefangen, von denen zwei von Vikram Vijh klar geliefert wurden. Der Regen sah die Spieler im Herbst 3 herauskommenrd Wicket, und das Spiel würde nicht fortgesetzt. Österreich lag nach 7,3 Overs 59/3, 6 vor dem Score von DLS, und gewann damit das 2n / A Spiel.

Samstag

Am Samstagvormittag trafen Österreich und Tschechien aufeinander. Die Tschechische Republik gewann die Auslosung und entschied sich für die Jagd. Österreich schaffte dank Mirza Ashans 22-Ball 52* eine beeindruckende 163. Die tschechische Antwort erwischte den denkbar schlechtesten Start, als Davizi den ersten Ball des Satzes herausholte. Vier weitere Wickets in den nächsten 6 Overs würden die Tschechen auf 24/5 abrutschen lassen. Die Innings erholten sich nie wieder, wobei die Gastgeber 84 alle eliminierten und Österreich mit 79 Runs gewann, um die Oberhand zu gewinnen.

Der Central European Cup ist heute beendet und abgestaubt. Super lustige drei Tage. Ich habe es geliebt, es zu produzieren. Ich hoffe, noch viele weitere machen zu können! Ein anderes Gefühl, wenn man an Dingen arbeitet, die einem am Herzen liegen! Glückwunsch auch nach Österreich! pic.twitter.com/6j1HHbrW0A — Venkatesh M. (@venkymarg) 23. Mai 2021

Am Nachmittag trafen die Gastgeber auf Luxemburg. Die Tschechen schlugen zuerst und überwanden ihre morgendlichen Probleme mit Pfosten 161/7, angeführt von 48 von Davizi und 45* von Kushalkumar Mendon.

Die Summe würde sich als unzureichend erweisen, da sich ein wiedererstarktes Luxemburg nach seinen beiden Niederlagen am Freitag wehrte, um das Ziel mit 8 Bällen in Reserve zu verfolgen. Barker war mit 47 Toren erneut Luxemburgs bester Torschütze, aber die Beiträge von Kapitän Joost Mees (38) und Tony Whiteman (37*) sicherten den Gästen ihren ersten Turniersieg.

Sonntag

Österreich trat am Sonntag in den Double Header ein und wusste, dass ein Sieg in beiden Spielen ausreichen würde, um die Trophäe des Mitteleuropapokals zu gewinnen.

Österreich startete im Vormittagsspiel gegen Luxemburg und schaffte es, in seinen 20 Overs ein beeindruckendes 179/5 aufzustellen. Mark Simpson-Parker machte 60, während Razmal Shigiwal 70 aus 49 Bällen machte. Es hätte mehr sein können, wenn es nicht zwei Strikes von Vikram Vijh spät in den Innings gegeben hätte, um die Set Hitter zu eliminieren.

Luxemburg ließ sich von dem Ziel nicht abschrecken und machte während der Verfolgungsjagd stetig Fortschritte. Wieder einmal wurden die Läufe aufgeteilt, wobei Kapitän Mees mit 42 an der Spitze lag. Ein später Aufruhr von James Barker (36* aus 23) reichte aus, um zu sehen, wie Luxemburg 5 Wickets gewann und das Turnier in der Schwebe blieb.

Aufgrund ihres niedrigeren Nettopunkteverhältnisses müsste die Tschechische Republik mit rund 80 Punkten Vorsprung gewinnen, um das Turnier zu gewinnen, während Österreich einen knappen Sieg oder eine knappe Niederlage benötigte, um den Titel zu holen. Die Tschechen schlugen zuerst, Davizi machte 57 für 2n / A Zeit im Turnier, um die Gastgeber in eine Position der Stärke zu bringen. Die Innings wurden jedoch nach 17 Overs wegen Regen mit einer Punktzahl von 156/4 abgebrochen.

Die Unterbrechung nahm sechs Overs aus dem Spiel, sodass sich Österreich ein revidiertes Ziel von 159 aus 17 Overs setzte. Trotz eines frühen Wicket-Verlustes kombinierten Simpson-Parker und Shigiwal (35 aus 19) erneut, um Österreich in eine Gewinnposition zu bringen. Simpson-Parker würde für 65* schlagen, um Österreich zu Hause mit 4 Bällen zu sehen.

Mit drei Siegen gewinnt Österreich den Pokal, vor Luxemburg und dann Tschechien. Tim Barker (158) und Mark Simpson-Parker (160) kamen nah dran, aber Sabawoon Davizi ging mit den meisten Rennehren nach Hause (162). Vikram Vijh (6 Wickets zu 18) und Paul Taylor (6 Wickets zu 18,8) führten die Bowling-Rangliste an. Es schließt einen unterhaltsamen und kompetitiven Mitteleuropapokal ab, der zum ersten Mal mit T20I-Status ausgetragen wird.

