Ich war bei Britain’s Got Talent

Ein schottischer Sänger namens Simon Cowell hat bei Britain’s Got Talent enthüllt, dass der Musikmogul einen „napoleonischen Komplex“ hat und Absätze trägt, um größer auszusehen.

Ferdinand Rennie, 62, wurde beschuldigt, den Lieblingssong des Hauptrichters „Never Enough“ „ermordet“ zu haben, und fand sich auf der Bühne gestrandet, als der Labelboss während seines zweiten Auftritts wegging.

2 Ferdinand lüftete den Schleier der Geheimnisse der Show

2 Simon war kleiner als Ferdinand erwartet hatte Bildnachweis: Die Mega-Agentur

Was den in Österreich geborenen Musiker jedoch am meisten überraschte, war Simons Bemühungen, ihn größer erscheinen zu lassen.

Er sagt: „Ich habe großen Respekt vor Simon, aber ich habe gesehen, wie er in seinen High Heels wie ein Flamenco-Tänzer gelaufen ist, und dieses Bild geht mir nicht aus dem Kopf.

„Wir sind im gleichen Alter, wie mir klar wurde, und ich habe das aus meinem Geschichtsunterricht im Kopf, dass kleinere Menschen das Napoleon-Syndrom haben.

„Diesen Eindruck hat er bestätigt. Es war lustig, einen Mann auf Absätzen zu sehen, und die Leute würden das normalerweise nicht sehen – er ist kein großer Kerl.

Ferdinand hat zuvor erzählt, wie er einen 10-stündigen Aufenthalt in einem Wartezimmer ausgehalten hat, nur um auf die Bühne geeilt zu werden, Tonprobleme zu beheben und von Simon Cowell zu erfahren, dass er seinen Lieblingssong „ermordet“ habe.

Der Musiker, der jetzt in Dunoon lebt, hatte Produzenten gebeten, seine Balladenversion des Hits The Greatest Showman Never Enough aufzuführen.

Er war jedoch überzeugt, seine Tanzversion zu singen, ohne vorher zu wissen, dass der professionelle Sänger Loren Allred, der tatsächlich den Gesang für den Soundtrack des Films aufgenommen hatte, in der Montage der Show unmittelbar nach ihm auf der Bühne stehen würde.

Während das Publikum und die Juroren David Walliams und Amanda Holden Ferdinands Coverversion liebten, hasste Simon sie und sagte, sein Lieblingslied sei ruiniert.

Der 32-jährige Loren aus New York erhielt jedoch den goldenen Buzzer und ging trotz feststehender Behauptungen von Fans der Serie aufgrund seiner erfolgreichen Karriere in die nächste Runde – vom Auftritt bei The Voice im Jahr 2012 bis zur EP-Veröffentlichung und dem Duett mit Legenden Michael Bublé und Andrea Bocelli.

Aber es war nicht so schlimm für Ferdinand, da er es genoss, die anderen Richter zu treffen.

Er fügt hinzu: „Dass er dir sagt, dass ich einen Song zerstört habe, den er nie wieder hören wird, kam mir inszeniert vor – vor allem, weil sie ihn in der Show herausgeschnitten haben, sodass die Originalversion direkt danach gesungen wird.

„Bei David war ich sehr beeindruckt von seiner Herzlichkeit als Richter und bei Amanda auch.

„Alesha, um ehrlich zu sein, ich habe sie noch nicht einmal gesehen. Mir wurde klar, dass sie am Ende da war.

„Aber Amanda und David waren meine Fans, sie liebte die Jeans, die mein Mann gemacht hat, und sie war sehr freundlich.

„Als ich diese Version produzierte, nannte ich sie ‚die Feelgood-Version‘, weil ich sie während des Lockdowns gemacht habe und etwas Aufmunterndes wollte, damit sich die Leute besser fühlen.

„Wenn ich die Leute in der Show zum Lächeln gebracht habe, bin ich glücklich.“

