Mario Party ist für Chrono Trigger Composer eine „bittere Erinnerung“.

Bild : Nintendo

Sie haben Yasunori Mitsuda schon einmal gehört, obwohl Sie es noch nie gehört haben von Vor Yasunori Mitsuda schuf der japanische Komponist mehrere grundlegende Videospiel-Soundtracks, darunter die von Xeno-Getriebe und der Auslöser einer Stoppuhr. es ist auch verantwortlich für die Kaskade von Boops, die den Soundtrack zum Original von 1998 ausmachen Mario-Partyaber er enthüllte am 1. November, dass seine Zeit, an diesen Songs zu arbeiten, nicht so sonnig war, wie es aussieht.

An diesem Tag hat Nintendos japanisches Twitter das gepostet Mario-Party und Mario Party 2 kamen zum Switch heute, 2.11. Zusammen mit den Nachrichten kamen vielleicht die bitteren Erinnerungen an Mitsuda zurück.

„Mario-Party war mein erster unabhängiger Auftritt [after leaving Square]. Der Musikdirektor sagte mir, sie wollten „Jazz“, aber alle meine Songs wurden abgelehnt. sagt eine Übersetzung aus dem japanischen Twitter-Feed von Mitsuda. „Als ich nachgab und um Rat fragte, erfuhr ich, dass er ausdrücklich ‚Big Band Jazz‘ wollte, also habe ich die bittere Erinnerung, ‚ernsthaft?!‘ zu sagen.“

Mitsuda fährt fort, das zu sagen Mario-Party stellte seine persönliche Bestleistung für die Anzahl der abgelehnten Songs auf – 200 Jazz-Melodien, die laut Nintendo einfach nicht groß genug oder zu hart waren. Erfreulicher ist jedoch, dass Mitsuda sagt, dass er in den zwei Jahrzehnten, seit er daran gearbeitet hat, nicht auf eine so große Kluft in den Erwartungen gestoßen ist Mario-Party.

G/O Media kann eine Provision erhalten

Er schien auch seine Beteiligung an dem zu leugnen oder herunterzuspielen Mario Party 2 Soundtrack, obwohl sein Name erscheint im Abspann des Spiels von 1999 unter „Musik“. Mario-Party zerreißt uns.

Aber es gibt mehr im Leben, als ein italienisch programmierender Klempner oder letztendlich ein Komponist bei einem seiner Spiele zu sein. Neben dem Beitrag zu den letzten Raten des Xeno Serie und die Bestellung eines Gastspots auf der Final Fantasy XV: Episode Ignis Soundtrack, Mitsuda auch Gast komponiert für rundenbasiertes unabhängiges Rollenspiel SternenmeerVeröffentlichung im Jahr 2023.