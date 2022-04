GameStop kündigt nächsten Nachschub für PS5 im Store an

GameStop hat seine bevorstehende PS5-Aufstockung im Geschäft angekündigt. Die PlayStation 5 ist seit ihrer Einführung im November 2020 eine äußerst schwer zu erreichende Konsole. Obwohl Sony sein Bestes tut, um mehr PlayStation 5-Geräte zu produzieren, ist die Nachfrage aufgrund von Lieferengpässen und intensivem Scalping schwer zu befriedigen. Letzteres ist zwar nicht mehr so ​​schlimm wie beim Start der Konsole, aber viele haben Mühe, die neueste Konsole von Sony in die Hände zu bekommen. Mit Spielen wie Gott des Krieges: Ragnarök geplante Veröffentlichung in diesem JahrViele möchten sicherstellen, dass sie die optimale Möglichkeit haben, die neuesten Blockbuster von Sony abzuspielen.

Praktisch jeder in den Vereinigten Staaten wird morgen die Möglichkeit haben, eine PlayStation 5 zu bekommen, da GameStop die Konsole in allen Geschäften in den Vereinigten Staaten auffüllen wird. Die Konsole wird nur in Paketen für PowerUp Rewards Pro-Mitglieder erhältlich sein, die Sie können sich online anmelden. Es wird vier verschiedene Pakete geben, von denen drei mitgeliefert werden Horizont: Westen verboten. Diese sind wahrscheinlich nicht billig, da diese Bündel normalerweise verwendet werden, um Leute dazu zu bringen, mehr als nur die Konsole zu kaufen, aber zumindest erhalten Sie einige großartige Spiele und Geschenkkarten mit ihnen. GameStop-Geschäfte öffnen in der Regel zwischen 10 und 11 Uhr, aber Sie sollten die Öffnungszeiten Ihres örtlichen Einzelhändlers überprüfen, damit Sie wissen, wann Sie im Geschäft ankommen müssen.

Es ist unklar, wie viele Einheiten jeder Laden genau haben wird, aber hoffentlich wird es viel zu tun geben. Anfang dieses Jahres wurde darüber berichtet Sony erhöht das Angebot seiner PS4, um den Mangel an PS5 auszugleichen. Da Sony alle GameStop-Läden in den USA beliefern kann, scheint es darauf hinzudeuten, dass es einfacher ist, die Konsole herzustellen und zu liefern. Im Idealfall ist das Angebot bis zur Weihnachtszeit angemessen genug, um ein gutes Geschenk zu machen und für Neuerscheinungen leicht zugänglich zu sein.

Wirst du versuchen, eine PS5 zu bekommen? Lass es mich in den Kommentaren unten wissen oder kontaktiere mich unter Twitter @Cade_Onder.

[H/T Wario64