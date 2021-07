8 Gründe, ein VPN zu verwenden

VPNs sind der beste Weg, um Ihre Privatsphäre und Online-Sicherheit zu schützen und auf regional begrenzte Inhalte zuzugreifen.

Die meisten Leute haben von VPNs gehört, verstehen aber nicht genau, was sie tun. Dies liegt daran, dass VPNs normalerweise verwendet werden, um etwas zu erreichen, wie das Entsperren von US-Netflix in Großbritannien oder den Zugriff auf Facebook während einer Reise ins Ausland, sodass die Benutzer zu diesem Zeitpunkt nur den Vorteil sehen.

Was die Leute verstehen müssen, ist, dass die Verwendung eines VPN viel mehr als nur Unterhaltungswert hat – Datenschutz und Sicherheit sind mit diesen Vorteilen verbunden. Aus diesem Grund sollte man wissen, wie VPN funktioniert und eine Liste vertrauenswürdiger VPN-Anbieter kennen, bevor man sich für einen entscheidet. In diesem Artikel erfahren Sie alles, was Sie darüber wissen müssen.

Hier sind acht Gründe, warum Sie ein VPN auf Ihrem Laptop, Desktop oder Mobilgerät verwenden sollten.

Was ist ein VPN?

EIN virtuelles privates Netzwerk (VPN) ist eine verschlüsselte Verbindung von Ihrem Computer zu einem Remote-Server. Der Begriff „privat“ bezieht sich auf die Verwendung von Verschlüsselung und nicht auf ein physisches, greifbares Netzwerk, das Ihnen gehört und das physisch sicher ist. Da es verschlüsselt ist, können die Daten nicht abgefangen werden, es sei denn, jemand weiß, was er in Bezug auf die Verschlüsselung tut. In der Regel verfügen nur hochqualifizierte und finanzstarke Organisationen wie beispielsweise Strafverfolgungsbehörden über die Ressourcen für ein solches Unterfangen.

Grund Nr. 1: Zugriff auf Inhalte, die auf eine Region beschränkt sind

Nehmen Sie zum Beispiel Netflix-Inhalte. Wenn Sie versuchen, Netflix-Filme über einen Streaming-Dienst in Ihrem Heimatland anzusehen, erhalten Sie wahrscheinlich eine unangenehme Meldung, dass Sie diese Filme nicht sehen dürfen, weil Sie sich im falschen Land befinden. . Wenn Sie sich jedoch mit einem VPN-Server in diesem Land verbinden, hat Netflix keine Ahnung, wo Sie sich tatsächlich befinden, und streamt gerne. Weitere Informationen zum Zugriff auf regional beschränkte Inhalte über ein VPN.

Grund 2: Zensur umgehen

Ebenso können Unternehmen oder Regierungen bestimmte Websites oder Inhalte blockieren, wenn ihnen das dort Gesagte/Sendete nicht gefällt. Es könnte ein Fall sein, in dem Ihre Regierung während eines Wahlkampfs den Internetzugang zu Websites wie Twitter blockiert, um den Informationsfluss zu kontrollieren und die Ordnung aufrechtzuerhalten. Oder Sie verwenden möglicherweise einen Netzwerk-Proxy an Ihrem Arbeitsplatz, um den Zugriff auf Facebook zu blockieren. Vielleicht blockiert Ihr ganzes Land Websites wie YouTube und Wikipedia zugunsten ihrer eigenen, von der Regierung kontrollierten Version. Das wäre natürlich nicht ideal für jemanden, der ungestört im Internet surfen möchte.

Grund 3: Alles verschlüsseln

Wenn alle Ihre Daten über einen einzigen Punkt laufen, z. B. einen Server des von Ihnen verwendeten VPN-Anbieters, ist dieser Punkt anfällig für Angriffe. Dies ist in der Vergangenheit geschehen; als Hacker die Zugangsdaten eines Nutzers im kostenlosen WLAN-Netz eines österreichischen Flughafens stahlen und damit in Flugsicherungssysteme einbrachen. Ihre End-to-End-Verbindung sollte verschlüsselt sein, damit selbst dieser Remote Access Point (der ISP oder VPN-Anbieter) nicht sehen kann, was Sie tun.

Mit anderen Worten, wenn eine andere Person Zugriff auf Ihre Internetverbindung hat, egal ob sie aus demselben Raum wie Sie oder auf der ganzen Welt darauf zugreift, kann sie sehen, was Sie online tun.

Grund Nr. 4: Vermeiden Sie die ISP-Beschränkung während der Übertragung

ISPs wie Comcast haben alle möglichen hinterhältigen Möglichkeiten, Ihnen mehr für den Internetzugang in Rechnung zu stellen. Sie tun dies insbesondere, indem sie Ihre Bandbreite begrenzen, das heißt, indem sie die Datenmenge verlangsamen, die Sie je nach Art der Inhalte, auf die Sie zugreifen, jederzeit herunterladen können.

Dienste wie Netflix oder BitTorrent sind besonders anfällig für solche Praktiken, da ihre große Popularität dazu führt, dass ISPs sie oft verlangsamen, während sie den Kunden den gleichen Betrag berechnen. Verwenden eines VPN verhindert die Drosselung von ISPs und zwingt sie im Wesentlichen dazu, Ihnen weniger Geld für einen besseren Service zu berechnen.

Grund Nr. 5: Besseres Spielerlebnis ohne Verzögerung

Beim Spielen von Online-Spielen ist Lag immer ein Problem – langsame Verbindungen können das Spielen erschweren. Bei einer Verbindung zu einem Server in der Nähe sollte die Verbindung so schnell und zuverlässig wie möglich sein; Die Verwendung eines VPN stellt nicht nur sicher, dass Ihre Daten an den richtigen Ort gelangen / gehen, sondern verschlüsselt die Daten auch, damit niemand sensible Informationen wie z Ihre Kreditkartennummern oder Passwörter!

Grund Nr. 6: Halten Sie Ihre IP-Adresse privat

Manchmal möchten Sie Websites anonym besuchen, zum Beispiel bei der Online-Recherche. Hier ist es gut, eine anonyme IP-Adresse zu haben, anstatt eine direkt mit Ihrem Namen und Ihrem physischen Standort zu verknüpfen. Die Verwendung eines Webproxys erreicht dieses Ziel nicht wirklich. Verwenden Sie stattdessen einen VPN-Dienst, mit dem Sie Ihren eigenen Benutzernamen und Ihr eigenes Passwort festlegen können. So wissen Sie, dass niemand die von Ihnen besuchten Websites sehen oder Informationen auf Ihrem System sammeln kann.

Grund Nr. 7: Eingebettete Anzeigen (und Pop-ups) umgehen

Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wie gut Ihnen eingebettete Anzeigen online folgen? Es passiert nicht zufällig; Viele Websites enthalten Ihre IP-Adresse in ihren Anzeigen, damit sie Sie verfolgen und gezielt ansprechen können. Die Verwendung eines VPN verhindert dies und bietet Ihnen auf den meisten Websites ein werbefreies Erlebnis.

Grund Nr. 8: Besuchen Sie Websites, die von Ihrem ISP / Ihrer Regierung blockiert wurden

Manchmal wird der Inhalt einer Website aufgrund von staatlichen Beschränkungen oder Zensur an Ihrem Standort blockiert (z. B. werden einige Filme oder Fernsehsendungen vom ISP-Partner von Netflix in Ihrem Land blockiert). Wenn Sie ein VPN in einem anderen Land verwenden, können Sie sich über eine dort befindliche IP-Adresse verbinden und eingeschränkte Inhalte aus dem Ausland anzeigen.