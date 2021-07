Ocon bekommt neues Chassis für den britischen Grand Prix

Inhalt: Alpine hat vor Silverstone vorsorglich das Chassis von Esteban Ocon geändert.

Im Brief

Vorsorglicher Chassiswechsel für Ocon

Nach einer Serie von vier Rennen, bei denen er zweimal ausschied, darunter im ersten Lauf des Großen Preises von Österreich nach einem Kontakt und zwei, bei denen er ohne Punkte endete, untersuchte das Ocon-Team sein Auto auf Probleme, die seine jüngste Verzögerung erklären könnten explain bilden.

Der Geschäftsführer von Alpine, Marcin Budkowski, sagte, dass das Chassis von Ocon vor dem britischen Grand Prix modifiziert worden sei, obwohl die Probleme noch nicht behoben seien.

“Esteban hatte zwei schwierige Rennen in Österreich und wir prüfen noch, ob es technische Gründe dafür gibt”, sagte Budkowski.

„Um alle Zweifel auszuräumen, hat das Team beschlossen, für Silverstone einige wesentliche Änderungen an seinem Auto vorzunehmen, darunter ein neues Chassis.

„Esteban hat sich zu Beginn der Saison wirklich gut geschlagen und das Auto vor einigen Wochenenden in zwei aufeinanderfolgenden Rennen aufgrund seiner Leistung in der dritten Startreihe qualifiziert. Wir arbeiten also zusammen, um sicherzustellen, dass es zurückspringt. Wochenende ist dafür die perfekte Gelegenheit.

Mark White wird COO bei Aston Martin

Aston Martin hat Mark White als neuen COO des Teams rekrutiert. White, der im September sein Amt antreten wird, kommt aus der Automobilabteilung von Honda, wo er leitende operative Positionen innehatte.

Das Team wird sich mit der Ankunft von White leicht umstrukturieren, wobei Bob Halliwell vom Produktionsleiter zum COO wechselt. White berichtet direkt an Halliwell und übernimmt die Gesamtverantwortung für Produktionskontrolle, Qualitätssicherung und Fertigung.

Latifi begeistert von seinem Lieblingstrack “mit Abstand”

Nicholas Latifi freut sich auf die Rennen an diesem Wochenende auf der, wie er es nennt, „meine mit Abstand beliebtesten Strecke im Kalender“.

“Die Natur der Hochgeschwindigkeitskurven, die sehr schnell und glatt sind, macht sie zur perfekten Strecke, um diese modernen Formel-1-Autos mit so viel Abtrieb zu fahren”, sagte der Williams-Pilot. „Es ist so ein berauschendes Gefühl mit all den G-Kräften, die durch deinen Körper gehen.

„Es ist auch das Heimrennen des Teams, daher freue ich mich sehr, dabei zu sein, denn ich hatte dieses Jahr kein eigenes Heimrennen, aber es wird genauso besonders. Ich hoffe auf ein sehr starkes Wochenende, damit sich alles verbessert.