Obwohl Arnold Schwarzenegger eine Bodybuilding-Legende war, hatte er Angst, seinen einzigen Körperteil im Jahr 1980, Mr. Olympia, zu entblößen

Arnold Schwarzenegger ist in den Augen vieler Fans der unbestrittene König des Bodybuildings. Der Österreicher gewann von 1970 bis 1975 sechs Mr. Olympia-Titel. Die Bodybuilding-Ikone trug während seiner Regierungszeit auch zum Sport bei. Er gab häufig Interviews und bemühte sich sehr, den Sport in den Mainstream zu bringen. Arnold ging 1975 in den Ruhestand, kehrte aber zurück und gewann 1980 erneut den Mr. Olympia-Titel.

Arnolds Sieg im Jahr 1980 war jedoch umstritten. Während der fünfmalige Mr. Universe seine Gegner psychologisch besiegte, hatte er möglicherweise Angst, einen Teil seines Körpers auf der Bühne zu entblößen. Als Arnold aufgefordert wurde, seinen Trizeps zu zeigen, tat er etwas anderes.

Arnold Schwarzenegger weigerte sich, dem nachzukommen

Richter genannt der fünffache Mr. Universe-Gewinner und andere auf der Bühne, um eine Trizeps-Pose einzunehmen. Anstatt jedoch den Anweisungen zu folgen, Schwarzenegger eine andere Pose einnehmen. Auf der Bühne standen Titelverteidiger Frank Zane, Mike Mentzer und dann der zukünftige Mr. Olympia Chris Dickerson. Während alle drei Teilnehmer den Richtern voll und ganz nachkamen, nahm Arnold eine Variation der Mantis-Pose ein.

circa 1966: Der in Österreich geborene Bodybuilder Arnold Schwarzenegger zeigt mit einer Hand, während er seinen Oberkörper am Muscle Beach, Santa Monica, Kalifornien, beugt. (Foto von Hulton Archive/Getty Images)

Während die Mantis-Variation eine von Arnolds besten Posen war, zeigt sie viel mehr Bizeps als Trizeps. Aber warum würde Schwarzenegger auch nach der Aufforderung nicht nachkommen? Viele Fans und Experten argumentieren immer noch, dass Arnold 1980 nicht einmal annähernd seinen Top-Körper hatte. Der siebenmalige Mr. Olympia wusste, dass sein Bizeps besser war als sein Trizeps, also gab Arnold den Richtern nicht einmal die Chance, einen schwachen Körperteil zu beurteilen.

Es war nicht das einzige Mal, dass Arnold sich weigerte entsprechen mit den Anweisungen des Richters. Während der gesamten Show lenkte Arnold Teilnehmer und Richter mit Witzen ab. Dies gab Arnold zwar einen psychologischen Vorteil und mehr Selbstvertrauen, spielte aber auch seine größten Stärken aus.

Arnold zeigte immer wieder sein Bestes Karosserie Partys und nahm seine berühmtesten Posen ein. Als Meisterin der Pose gehörte die österreichische Eiche auch auf der Bühne zu den Größten. Die Legende nutzte das voll aus und nahm Posen ein, die seine Größe zur Geltung brachten. Am Ende gelang das Comeback und die Ikone gewann ihren siebten Olympiatitel.

Die Folgen des Mr. Olympia-Wettbewerbs von 1980

Das Reaktion von Fans, Experten und Konkurrenten war extrem. Die Fans buhten den Rekord-Bodybuilder aus, als er seinen siebten Sandow erhielt. Konkurrenten wie z Frank Zane, und Mike Mentzer, reagierten ebenfalls schlecht. Mentzer war mit der Entscheidung so unzufrieden, dass er sich aus dem Sport zurückzog. Zane hingegen boykottierte die Olympia im folgenden Jahr.

Obwohl umstritten, gewann Arnold den Mr. Olympia-Wettbewerb 1980. Die österreichische Eiche spielte seine Stärken aus und nutzte sein Hollywood-Star-Charisma, um die Jury zu überzeugen. Glaubst du, Arnold hat den Sieg verdient? Lass es uns in den Kommentaren wissen.