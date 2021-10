Nordirland-Chef Kenny Shiels misstrauisch gegenüber dem österreichischen Spieler vor dem Zusammenstoß mit Seaview

Nordirland-Trainer Kenny Shiels kürte den aktuellen deutschen Spieler des Jahres vor dem WM-Qualifikationsspiel am Dienstagabend mit Österreich in Belfast als gefährliche Frau.

Auch die 1899 Hoffenheimer Stürmerin Nicole Billa, die in der vergangenen Saison in 21 Einsätzen für den Bundesligisten 23 bemerkenswerte Tore erzielte, ist eine große Bedrohung für ihre Nationalmannschaft.

Die 25-Jährige hat in 70 Einsätzen bisher 35 Tore erzielt, davon sieben in ihren letzten drei Spielen in Gruppe D-Qualifikationssiegen gegen Lettland (8: 1), Nordmazedonien (6: 0) und Luxemburg (5: 0). .

Vor der Konfrontation Nordirlands mit den Österreichern bei Seaview sagte Nationaltrainer Shiels: „Nicole Billa ist eine Spielerin, die wir beobachtet haben.

„Wenn man den Titel zum Bundesliga-Spieler des Jahres in einer der besten Ligen Europas gewonnen hat, dann ist man ein sehr guter Spieler.

„Es ist ein Beispiel für das, was sie in Österreich haben. Es ist eines der besten Teams in Europa und ein sehr innovatives internationales Team.

“Es wird interessant sein zu sehen, wie sie sich gegen England schlagen, denn sie sind eine sehr gute Mannschaft.”

Während Nordirland bei der 0:4-Niederlage gegen England im Wembley-Stadion am Samstag für seine mutige Nachhut gelobt wurde, glaubt Shiels, dass seine Spieler gegen die Österreicher noch Verbesserungspotenzial haben.

“Wir wissen, dass wir es ab Samstag besser machen müssen”, sagte er. „Wir haben Belastbarkeit, große Energie und eine starke Arbeitsmoral gezeigt, aber wir haben nicht die Qualität gezeigt, die wir vorweisen können.

„Das ist keine Kritik an irgendjemandem. Diesmal müssen wir besser mit dem Ball umgehen. Nur wer den Ball behält, kann in diesem Spiel offensiv wirken.

„Das ist meine Botschaft an die Spieler der letzten Tage. Wir müssen aufstehen, mit Engagement spielen und wollen das Spiel gewinnen.

Everton-Stürmerin Simone Magill, die das Spiel am Samstag gegen England aus persönlichen Gründen verpasste, steht wieder zur Verfügung, Verteidigerin Julie Nelson gilt jedoch verletzungsbedingt als zweifelhaft.

“Ich hoffe, Simone kann es schaffen und ich hoffe auch, dass Julie es schafft, weil sie am Samstagabend einen schweren Schlag erlitten hat”, sagte Shiels.

„Im Fall von Simone geht es wahrscheinlich um die Anpassung an die Kondition, das wird ihre Zeit auf dem Platz wahrscheinlich einschränken. Geradeaus zu gehen und 90 zu spielen wäre sehr schwierig. “

Österreich, das weltweit auf Platz 21 liegt, 27 Plätze vor Nordirland, hat in den ersten drei Gruppenspielen die meisten Punkte.

Nordirland liegt auf Platz drei der Gesamtwertung und weiß, dass ein Sieg sie den Österreichern näher bringen und sie im Zentrum des Qualifikationsrennens halten würde.

Das Spiel am Dienstagabend im Seaview, das voraussichtlich ausverkauft ist, beginnt um 19 Uhr.