Nintendo teilt neue Informationen über Bowsers Wutmodus in Super Mario 3D World

Anfang dieser Woche gab Nintendo den Fans eine zweiminütige Vorschau auf das Neue Bowsers Wut Add-On in der Switch-Version von Super Mario 3D Welt. Seitdem haben wir uns alle gefragt, warum Bowser so verrückt ist.

Die britische Nintendo-Website hat nun enthüllt, wie sie tatsächlich von einem “mysteriösen schwarzen Goop” getrübt wurde, der Mario und seinen unwahrscheinlichen Begleiter (Bowser Jr.) zwingt, eine Reihe von Inseln am Lake Lapcat zu überqueren.

Gemeinsam müssen sie die Cat Shines sammeln, ihre Kraft nutzen und diese neue “schreckliche” Form von Bowser stoppen.

Bowser ist etwas Schlimmes passiert. Er wurde von einem mysteriösen schwarzen Goop kontaminiert und verwandelte ihn in ein gigantisches Monster, das zur totalen Zerstörung verurteilt ist!

Es liegt an Mario und einem unwahrscheinlichen Begleiter, durch eine Reihe von Inseln am Lake Lapcat zu reisen, die mysteriösen Cat Shines zu sammeln, indem er verschiedene Plattformherausforderungen erfüllt, und ihre Kraft zu nutzen, um den schrecklichen Fury Bowser zu stoppen. .

Geben Sie eine Joy-Con an einen Freund weiter und spielen Sie im lokalen Koop-Modus. Ein Spieler übernimmt direkt die Kontrolle über den kleinen Typ, um Ihnen bei der Jagd nach den Katzenglänzen zu helfen.

Während Sie diesen zusätzlichen Inhalt durchspielen, müssen Sie nach der “Fury Sun” Ausschau halten. Seien Sie vorsichtig, wenn sich das Wetter ändert!

Während Sie die Cat Shines von oben nach unten durchsuchen, geht die böse aussehende Fury Sun langsam aus dem See in der Nähe der Insel auf, auf der Sie sich gerade befinden.

Wenn sich das Wetter plötzlich von sonnig zu stürmisch ändert, ist es Zeit weiterzumachen, denn Fury Bows ist fast da! Sobald es aus der Wutsonne auftaucht, wird es Meteore vom Himmel beschwören und verheerende Feuerstrahlen auf dich senden – also geh in Deckung!

Wenn Sie alle Cat Shines gesammelt haben, können Sie Bowser als Giga Cat Mario übernehmen:

Während Sie auf die Verwüstung warten können, sind Sie nicht völlig hilflos. Wenn Sie fünf Cat Shines auf einer Insel gesammelt haben, ist es Zeit, die unglaubliche Kraft der Giga Bell zu aktivieren! Diese gigantische Superglocke verwandelt Mario in Giga Cat Mario, was bedeutet, dass er Fury Bowser in einem wahrhaft titanischen Kampf bekämpfen kann.