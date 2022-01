Nintendo neckt die kommenden Aktivitäten zu Kirbys 30. Geburtstag

Nintendo hat gestern aufgegeben ein fantastischer neuer Trailer Pro Kirby und das vergessene Land, was uns auch ein solides Veröffentlichungsdatum vom 25. März liefert. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, erscheint das Spiel zufällig einen Monat vor Kirbys 30. Geburtstag, und es sieht so aus, als hätte Nintendo Pläne zum Feiern.

Inmitten der ganzen Aufregung hat Nintendo gestern in den sozialen Medien als Geschenk für ein besonderes Hintergrundbild gepostet. In dem Tweet forderte das Unternehmen die Fans auf, „für Neuigkeiten zu bevorstehenden # Kirby30-Aktivitäten auf dem Laufenden zu bleiben“.

Es ist das 30-jährige Jubiläum der Kirby-Reihe! ?? Laden Sie ein spezielles Hintergrundbild von unserer Website herunter und bleiben Sie auf dem Laufenden für Neuigkeiten zu # Kirby30 bevorstehenden Aktivitäten. Holen Sie sich Ihr Hintergrundbild hier: https://t.co/wxW73Ew1EG https://t.co/nAacQKxTiv – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 12. Januar 2022

Sicher, The Forgotten Land wird wahrscheinlich unser größter Kirby-Leckerbissen des Jahres sein, aber es wird interessant sein zu sehen, was Nintendo noch für unseren kleinen rosa Lieblingstropfen der Freude bereithält. Wir halten Ausschau nach interessanten Ankündigungen.

Schauen Sie sich in der Zwischenzeit unbedingt in unserer Galerie von Glorious Kirby and the Forgotten Land Screenshots falls noch nicht geschehen. Es gibt insgesamt 34 Bilder, also verpassen Sie sie nicht.

Der 25. März kann nicht früh genug kommen, oder?