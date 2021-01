Neuer italienischer Actionfilm von Netflix

Der italienische Schauspieler Fabrizio Gifuni spielt Riva im italienischen Actionfilm ‘The Beast’ (Foto von … [+] Vittorio Zunino Celotto / Getty Images für RFF) Getty Images für RFF



Italienischer Actionfilm Das Biest ((Das Biest) kann auf Netflix gestreamt werden

NFLX

seit dem 27. November. Produziert von Warner Bros Entertainment Italia, Das Biest hat es an diesem Wochenende in Großbritannien überraschenderweise bereits in die Top 10-Shows von Netflix geschafft und steht einen Tag nach seiner Veröffentlichung auf Platz 5 seiner Top 10-Filme.

Das Biest ist ein Actionfilm, dessen Fans Genommen werde es vertraut finden. So vertraut, dass Sie wissen, wie der Film endet, bevor er überhaupt beginnt. Der Film ist jedoch voller interessanter Action-Sequenzen und einer ansprechenden Prämisse für seine Handlung, die Sie ein wenig zu sehr an Lynn Ramsays im Vergleich dazu ausgezeichnete erinnern könnte. Du warst nie wirklich dort. Mit all den aktuellen Wellness-Urlaubsfilmen bietet diese neue Version eine ernsthafte Alternative.

Wie Das Biest Der Film zeigt die Protagonistin Leonida Riva, gespielt von Fabrizio Gifuni, und bittet ihre Therapeutin, ihre Medikamentendosis zu erhöhen. Riva ist ein ehemaliger Soldat, der Kapitän der Spezialeinheiten war. Er leidet jetzt an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Während er am Fußballspiel seiner Tochter teilnimmt, wird klar, dass sein Job ihn seiner Familie genommen hat. Ihr jugendlicher Sohn Mattia (Emanuele Linfatti) ärgert sie, während im Gegenteil ihre sechsjährige Tochter Teresa (Giada Gagliardi) sie verehrt und dafür sorgt, dass er sie sieht, wenn sie ein Tor erzielt.

Mattia ist so wütend auf ihren Vater, dass er am selben Abend Teresa zu Burgern bringt, anstatt mit ihrem Vater zum Abendessen zu gehen. Während Mattia mit ihren Freunden hinter dem Restaurant raucht und ihre kleine Schwester allein lässt, wird Teresa entführt. Mattia ruft sofort ihren Vater an und Riva geht den Entführern nach, um ihre Tochter zu finden.

Die Polizei sucht ebenfalls nach Teresa, scheint aber mehr daran interessiert zu sein, Riva zu jagen als das arme vermisste Mädchen. Riva ist der Polizei immer einen Schritt voraus und macht im Wesentlichen den Job, den sie sollte. Er ist ihnen so weit voraus, dass die Polizei ihn sogar für einen Verdächtigen hält. Riva ist unerbittlich in ihrer Verfolgung, wird geschlagen, erstochen und sogar erschossen, aber keine dieser Gewalttaten kann sie daran hindern, ihre Tochter zu finden.

Das Biest ist ein faszinierender Film. In Bezug auf die Action hat der Film viele Sequenzen, die zum Genre passen, mit einigen ziemlich brutalen Kämpfen. Am Anfang gibt es eine Verfolgungsjagd, viele Schlägereien zwischen dem Protagonisten und einer Gruppe von Männern und sogar eine Folge von Folter.

In Bezug auf die Geschichte läuft es jedoch auf dünnem Eis, weil es auch aussieht Genommen. Es wird deutlich, dass der Regisseur Ludovico Di Martino und seine Co-Autoren Claudia De Angelis und Nicola Ravera große Fans des Genres sind. Einige Sequenzen erinnern Sie möglicherweise an Park Chan-wook Alter Junge, während mich eine Sequenz erinnerte, in der Riva durch die Hallen eines Bordells geht Du warst nie wirklich dort.

Riva ist ein dunkler und interessanter Charakter, der jedoch bereit ist, alles zu nehmen, wenn es darum geht, diejenigen zu retten, die ihm am nächsten stehen. Rivas PTBS bietet ein interessantes Stück der Geschichte, das etwas eingehender hätte untersucht werden können. Er wird von seiner Vergangenheit in den Special Forces heimgesucht. Der Film enthüllt, was mit Riva passiert ist, durch eine Reihe von Rückblenden zu einem bestimmten Ereignis, das ihn dazu brachte, das Militär zu verlassen. Es verleiht dem Charakter einen Anschein von Tiefe, ohne sich zu sehr mit den Implikationen zu befassen.

Das Biest ist ein unterhaltsamer Actionfilm, obwohl sich das Ende eher gegen den Höhepunkt als wirklich befriedigend anfühlt, vielleicht weil Sie bereits wissen, wie es enden würde.