Netflix beginnt mit der Entwicklung von Videospielen

Zurück am Sonntag, wir haben gemeldet auf einem ziemlich seltsamen Die anhaltenden Bemühungen von Netflix, das Beste aus seiner Beziehung zum TV-Mega-Schöpfer Shonda Rhimes zu machen: Nachrichten, dass der Streaming-Dienst / Inhaltsersteller auch projektbasierte Videospiele und Virtual-Reality-Erlebnisse von Rhimes entwickelt. (“ Jetzt können auch Sie sich der Herausforderung stellen, Regé-Jean Page dazu zu bringen, ein mageres Aussehen für Bridgerton Staffel zwei! “)

Letztlich wurden die Gaming-Ambitionen von Netflix jedoch nicht verbannt Geschichten über ungezogene Blicke und zerrissene Mieder; der Streamingdienst hat tatsächlich actually beschlossen, ziemlich ernsthaft in Videospiele einzusteigen. Das ist durch Hollywood-Journalist (arbeiten der Reihe nach an ein Bericht von Bloomberg), der feststellt, dass Netflix gerade Mike Verdu als neuen Vizepräsidenten für Spieleentwicklung eingestellt hat. Verdus letztes Konzert war bei Oculus, einem Virtual-Reality-Unternehmen von Facebook, aber es Facebook war zuvor ein großer Mann in der Abteilung für mobile Spiele von Electronic Arts und half dabei, Wege zur Transformation zu finden Die Sims in einem durch Mikrotransaktionen betriebenen Telefonspiel, das, hurra.

Aber hey: Es ist nicht fair, den Kerl zu beurteilen, bevor er überhaupt die Chance hatte, all diese schicken neuen Netflix-Spiele zu entwickeln, besonders wenn wir sie haben. Standorte brenne ein Loch in unseren Kopf . Gib oder nimm etwas Komische Dinge Spiele, Netflix hat viele ungenutzte IPs, für die es reif ist Spieleentwicklung , und wir würden Verdu gerne dabei helfen, es zu nutzen, sei es bei der Erstellung eines Orange ist das neue Schwarz Gefängnis Fluchtsimulator oder a Alte Wache Action-Spiel, oder vielleicht nur dieses gefälschte Videospiel “Control Bo Burnham” von Innerhalb.

Tatsächlich können wir sie so schnell bereitstellen, wie wir durch das riesige, speicherresistente Labyrinth von Originalinhalten von Netflix scrollen können. Damengambit Schachsimulator. Sie-Ra Dating-Sim / Action-RPG. BoJack Cavalier Karrieremanagement-Simulation . Vielleicht ein Hexer Videospiel (Nein, das würde nie funktionieren.) Und, oh, mein Gott, wir würden tatsächlich dieses spielen: A WarioWare-artige Sammlung von Mikrospielen, in denen Sie spielen können jede Skizze von Ich denke du solltest gehen. Haben wir gerade Das Geheimnis das in Wirklichkeit? Gekreuzte Finger!

Ganz zu schweigen von der Möglichkeit von Metagames Über Netflix selbst. Nimm die Kraft von Leben und Tod in dich auf Stornierung anzeigen. Vorsichtig manövrieren deine Filme eine Woche lang in den Kinos Oscar-Nominierung. Und laufen zumindest verständlich Kreaturen im Universum in Ja, es gibt immer noch Leute, die uns DVDs per Post schicken.. Die Möglichkeiten sind grenzenlos! Mehr fällt uns gerade nicht ein, wohlgemerkt aber wir sind uns ziemlich sicher, dass sie es sind.

Warte, nein beende den Artikel nicht, wir haben uns gerade eine tolle Idee für ein russische Puppe Abenteuer ga—