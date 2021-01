Apple beendet das Signieren von iOS 14.2 und iOS 14.2.1 und blockiert iOS 14.3-Downgrades

Nach der Veröffentlichung von iOS 14.3 im letzten Monat hat Apple heute aufgehört, iOS 14.2 und iOS 14.2.1 zu signieren – was nur für iPhone 12-Modelle verfügbar war. Dies bedeutet, dass Benutzer aktualisiert haben Ihre Geräte auf iOS 14.3 können nicht mehr auf iOS 14.2 heruntergestuft werden.

Unter all den Änderungen von iOS 14.3Am bemerkenswertesten ist das Hinzufügen des ProRAW-Fotoformats für das iPhone 12 Pro und das iPhone 12 Pro Max. Apple kündigte die ProRAW-Funktion für neue iPhones auf seiner Oktober-Veranstaltung im vergangenen Jahr an, die jedoch erst Monate später veröffentlicht wurde.

Wie für iOS 14.2Updates haben neue Emojis, mehr Hintergrundbilder und Unterstützung für HomePod Intercom gebracht. iOS 14.2.1 kam einige Tage später mit spezifischen Fehlerkorrekturen für iPhone 12-Modelle an.

Das Zurücksetzen auf ältere iOS-Versionen ist bei Geräten mit Jailbreak üblich. Das Wiederherstellen eines iPhone oder iPad auf eine frühere Version von iOS kann manchmal für Benutzer hilfreich sein, die nach dem Upgrade auf die neueste Version von iOS auf erhebliche Fehler stoßen.

Wenn Sie ernsthafte Probleme mit iOS 14.3 hatten, müssen Sie leider warten, bis ein zukünftiges Update verfügbar ist, anstatt auf iOS 14.2 zu aktualisieren. Das derzeit einzig mögliche Downgrade ist von der aktuellen Version iOS 14.4 Beta für iOS 14.3.

FTC: Wir verwenden automatisch einkommensgenerierende Affiliate-Links. Mehr.

Weitere Informationen zu Apple finden Sie unter 9to5Mac auf YouTube: