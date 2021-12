Nehmen Sie am 1-Millionen-Dollar-Wettbewerb „Everybody Wins“ für das NBA- und Fußball-Weihnachtswochenende teil

Im Geiste der Weihnachtszeit feiert Yahoo Daily Fantasy das Weihnachtswochenende mit Geldpreisen in Höhe von 2 Millionen US-Dollar!

Im Geiste der Weihnachtszeit feiert Yahoo Daily Fantasy das Weihnachtswochenende mit Geldpreisen in Höhe von 2 Millionen US-Dollar! Zuerst mit dem NBA „Jeder gewinnt“ 1 Million Dollar Weihnachtsballer am Samstag und am zweiten mit dem 1 Million Dollar „Jeder gewinnt“ Jingle Baller zum Sonntagsfußball. Jeder, der an diesen Wettbewerben teilnimmt, wird einen Geldpreis garantiert, so dass es völlig risikofrei ist! Dies ist ein Wettbewerb mit einer einzigen Teilnahme und Sie können entweder Ihre Gewinne abheben oder ihn verwenden, um andere Daily Fantasy-Wettbewerbe zu spielen.

Zusätzlich zum Gewinnspiel in Höhe von 1 Million US-Dollar, bei dem jeder gewinnt, bietet Yahoo Daily Fantasy neuen Benutzern, die ihre erste Einzahlung tätigen, 100 US-Dollar KOSTENLOSES Site-Guthaben an *. Aktionscode verwenden XMAS100 während Sie Ihre erste Einzahlung tätigen, um das kostenlose Guthaben der Website einzulösen und Ihre Siegesserie zu beginnen! Hier klicken anfangen.

Wenn Sie dies noch nicht getan haben, wird jeder Benutzer, der die Yahoo Daily Fantasy-Startseite und behauptet, dass dieses Angebot 10 USD KOSTENLOS als Site-Guthaben erhält *. Klick auf den Link, melden Sie sich bei Ihrem Yahoo-Konto an und stellen Sie sicher, dass Sie das Site-Guthaben in Höhe von 10 USD auf der Homepage in Anspruch nehmen. Sie müssen keine Einzahlung tätigen, um dieses Kreditangebot zu erhalten und können dieses Angebot nur einmal in Anspruch nehmen.

Wenn Sie das Kreditangebot bereits in Anspruch genommen haben, die Halle sehen jetzt an einem Wettbewerb teilnehmen.

* Diese Site-Credits verfallen innerhalb von 30 Tagen nach der Ausstellung, wenn Sie nicht an einem bezahlten täglichen Fantasy-Wettbewerb oder einer bezahlten Fantasy-Liga teilnehmen. Site-Credits haben keinen Geldwert und können nicht gegen Bargeld eingetauscht werden. Bedingungen gelten. Nicht berechtigt für dieses 10 USD Site Credit-Angebot, wenn Sie das 10 USD Contest Entry Credit bereits verwendet haben.

Benutzer in CT, HI, IA, ID, LA, MT, NV, WA können nur an kostenlosen Wettbewerben teilnehmen.

Bitte spielen Sie verantwortungsbewusst. Spielproblem? Für Spieler in AZ, rufen Sie 1-800-NEXT-STEP . an