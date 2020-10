Narumol (“Bauer sucht Frau” / RTL): Baby ist hier und sorgt für eine Mega-Überraschung – “Ärzte haben sich geirrt”

Neuzugang in der Familie von „Bauer sucht Frau“ -Star Narumol und ihrem Ehemann Josef. Die sympathische Thailänderin ist Oma geworden und könnte nicht glücklicher sein.

Pittenhart / Chiemgau – Die Freude über diese Nachricht ist groß. Weil das Bäuerin Narumol ist das zweite Mal Oma werden. Ihr Sohn Jack und seine Freundin Morgane gaben im Mai bekannt, dass sie eine Tochter haben würden. Die Kleine ist jetzt geboren und freut sich sehr für ihre ganze Familie. Das kleine Bündel trägt den Namen Vayana und wurde in Frankreich mit einem Gewicht von 3000 Gramm geboren.

Oma Narumol ist auch überglücklich. „Mein Herz ist voller Glück. Das Baby ist so süß “, erklärt sie “Bauer sucht Frau”-Legend gegenüber der Zeitschrift Das neue Blatt. Sie erkennt die erste Ähnlichkeit mit ihrem Papa in dem kleinen Mädchen. “Es sieht so aus, als wäre mein Sohn früher gewesen, und er hat sogar seine Grübchen geerbt”, berichtet sie stolz. Die Geburt ist gut unkompliziert laufen. “Mama Morgane kam am Morgen ins Krankenhaus und hielt die Kleine mittags in den Armen”, sagt Narumol.

„Bauer sucht Frau“: TV-Star Narumol war überrascht, als ihre Tochter geboren wurde

Etwas überraschend für die Familie war, dass das Baby eines war Mädchen ist. Weil eigentlich jeder einen kleinen Jungen erwartete. “Die Ärzte haben sich geirrt”, erklärt Narumol mit einem Lachen. Aber bei sich war es wahrscheinlich genauso. Bis kurz vor der Geburt einer Tochter Jorafina Sie nahm an, dass sie einen Sohn haben würde. Auch dort lief es anders. “Die Geschichte wiederholt sich”, sagt sie amüsiert.

Die Tochter von Bauer Josef und sein Narumol wurde vor neun Jahren geboren und wurde mit der Geburt von Vayana früh Tante. Sie sollte sehr glücklich sein, dass ihre neue Nichte ein bisschen wie sie selbst aussieht.

Narumol hat ihre Enkelin noch nicht getroffen: “Ich fürchte sehr, dass …”

Trotz aller Freude gibt es eine kleine Nachteil. Weil Narumol ihre kleine Enkelin noch nicht kennengelernt hat. „Wenn wir alle Vayana zum ersten Mal live erleben können, ist es immer noch in den Sternen. Das fürchte ich sehr dauert noch Jahre“, Gesteht Narumol der Zeitschrift.

Selbst Pater Jack konnte bei der Geburt seiner Tochter nicht anwesend sein. Weil er lebt in Thailand und seine Freundin flog einige Wochen vor der Geburt ein Frankreichda ist es da in Corona-Mal fühlte sich besser aufgehoben, so Narumol. Aber sie hat bereits einen Koffer voller Geschenke, mit denen sie ihre kleine Enkelin zum ersten Treffen bringen möchte.

In diesem Jahr feierten Narumol und Josef nicht nur ihre kleine Enkelin, sondern auch ihren 10. Hochzeitstag. (Ich habe)