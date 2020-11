Mikaela Shiffrin in Levi: “Dankbar, wieder am Start zu sein” – Skifahren – Wintersport

Mikaela Shiffrin versucht zu lächeln. Aber es ist offensichtlich schwierig für sie, wenn die 25-Jährige am Donnerstag in ihrem Hotelzimmer in Levi, Finnland, sitzt und über Zoom Call mit internationalen Medien verbunden ist. Am Samstag feiert Shiffrin ihr Comeback bei der Weltmeisterschaft in Lappland und startet am Sonntag auch im Slalom. In den letzten zwei Jahren hatte sie in Levi gesiegt. Aber diesmal ist die Frage, ob es an Heiligabend schneien wird, leichter zu beantworten als die von Shiffrins Gestalt.

Sie versuchen, Ihre Erwartungen zu erfüllen “ niedrig “Festhalten, sagt der Amerikaner. Angesichts dessen, was passiert ist, ist es wahrscheinlich sowieso nicht nützlich” irgendwelche Erwartungen “zu haben. Aber sie will” Gutes Skifahren “und da gehören” schnell Ski fahren “zu.

Genau 300 Tage sind am Samstag vergangen, seit sie am 26. Januar im bulgarischen Bansko das Super-G gewonnen hat. Es war ihr letztes Rennen bisher. Und für Mikaela Pauline Shiffrin war es eine ganz andere Zeit. Ihr Leben war unkompliziert und sorglos. Was sie seitdem durchgemacht hat, hat Spuren hinterlassen. “” Frühling, Sommer und Herbst waren die stressigsten Zeiten meines Lebens “, betont Shiffrin. Sie ist emotional” müde “.

Vater stirbt eine Woche nach dem Weltcup-Sieg

Eine Woche nach ihrem Weltcup-Sieg in Bulgarien erlitt ihr Vater Jeff bei einem Unfall zu Hause in Colorado eine schwere Kopfverletzung. Mikaela und Mutter Eileen flogen sofort von Deutschland in die USA zurück – und weinten zusammen im Bett, als das Familienoberhaupt am 2. Februar starb. Shiffrin hat alle Rennen im Februar abgesagt, wollte aber Anfang März wieder auf die Piste. Skifahren, so könnte ihre Hoffnung, “ eine therapeutische Wirkung ” haben.

Als sie im schwedischen Are ankam, wurde die WM-Saison wegen des Koronavirus vorzeitig abgesagt. Die Tatsache, dass Shiffrin zum ersten Mal seit 2016 nicht mehr die Gesamt-Weltmeisterschaft gewonnen hatte, war bestenfalls eine Randnotiz für sie. Die herausragende Skifahrerin der letzten Jahre hatte keine Zeit, über ihre Saison nachzudenken. Sie musste sich von Colorado aus um alles kümmern, was ihr Vater für sie getan hatte, während seine Tochter von Weltmeisterschaft zu Weltmeisterschaft tourte.

“” Endlich den Schlafmangel nachholen “”

Shiffrin hat Kurse in Wirtschaft, Finanzen und Investitionen abgestürzt. Sie hat in den letzten Monaten viel gelernt, viel geweint und wenig geschlafen. Sie ist seit Montag in Finnland. Und zum ersten Mal seit langer Zeit hat Shiffrin das Gefühl “Jetzt endlich, um meinen vermissten Schlaf nachzuholen. Hier in Levi ist es die ganze Zeit ziemlich dunkel und ich kann einfach nicht aufhören zu schlafen. “”

Aufgrund von Rückenproblemen musste Shiffrin Ende Oktober den WM-Auftakt in Sölden bestehen. Die Beschwerden sind geheilt und Shiffrin ist “dankbar, hier zu sein und wieder von vorne zu beginnen. “Sie sieht die Rennen” wie eine Pause. Wie in den Urlaub fahren. “”

Psyche als “großes Unbekanntes”

Zum ersten Mal ist sie nicht die Titelverteidigerin der Gesamtweltcup und auch keine Favoritin. Und sowieso plant sie nur von Rennen zu Rennen. Normalerweise trainierte Shiffrin in der Vorsaison alle alpinen Disziplinen. Diesmal war jedoch nur Zeit für Slalom. “” Mein Auge sagt mir, dass sie in ziemlich guter Verfassung ist “, betont Trainer Mike Day. Aber er weiß, dass bei Shiffrin im Moment am wichtigsten ist, was niemand mit bloßem Auge sehen kann – die Psyche, die Day nennt.” große Unbekannte ” vorgesehen.

In einem 30-minütigen Gespräch mit den Medien gibt Shiffrin einen Einblick in ihre Gedanken. Manchmal bekämpft sie Tränen. Sie war “ unglaublich wütend “dass ihr Vater gestorben ist. Und sie war” wütend wie allein “Sie spürt es an vielen Tagen. Andererseits ist sie sehr dankbar, dass sie ihre Mutter sehr oft bei sich hat”, sagte Shiffrin.

Sie hat in den letzten zehn Monaten viel über die Bedeutung von Resilienz gelernt. Letztendlich ist dies laut Shiffrin nur “ ein Synonym für das Leben “und haben nichts damit zu tun, wie stark Sie sind. Manchmal bedeutet” Belastbarkeit “einfach” wieder auf die Beine kommen. “Und manchmal einfach sein” komm aus dem Bett “Ein Beispiel dafür. Oder in Ihrem Fall: Ziehen Sie Ihre Skier an und kehren Sie zur Weltmeisterschaft zurück.



Stand: 20.11.2020, 09:35 Uhr