Microsoft erkennt „Fehltritte“ in der Führung von Lionhead Studios • Eurogamer.net

Microsoft hat eingeräumt, dass die Schließung der Lionhead Studios einer seiner „größten Fehltritte“ war.

Wie berichtet von IGN, im sechsten Teil von Power On: The Story of Xbox – einer sechsteiligen Dokumentation, die die Höhen und Tiefen von Microsoft durch seine Xbox-Marke detailliert beschreibt – Schlüsselfiguren sprachen über die Übernahme und eventuelle Schließung eines der größten Studios in Großbritannien mit das Ziel, „die gleichen Fehler nicht zu wiederholen“.

Lionhead wurde 1997 von Peter Molyneux, Mark Webley, Tim Rance und Steve Jackson mitbegründet, aber es wurde früher konzipiert, als Molyneux bei Bullfrog, dem bahnbrechenden PC-Spielehersteller von Populous, Syndicate und Dungeon Keeper, tätig war.

Wie Wes berichtete wenn das Studio schließt, Molyneux hatte Bullfrog an EA verkauft und Millionen aus dem Deal gemacht. Heute unter der Führung eines amerikanischen Eigentümers strebt Molyneux erneut nach kreativer Freiheit. Die Idee für Lionhead war, sich auf die Entwicklung hochwertiger Spiele zu konzentrieren, wie es Bullfrog getan hatte, aber nicht in die Falle zu tappen, zu groß zu werden. Es wurde 2006 von Xbox gekauft und zehn Jahre später geschlossen.

„Einer der größten Fehltritte, die wir in der Vergangenheit erfahren haben, war Lionhead“, sagte Shannon Loftis, General Manager von Global Games Publishing, als Lionhead geschlossen wurde.

„Wir haben Lionhead 2006 übernommen und 2016 geschlossen“, fügt Sarah Bond, Head of Game Creator Ecosystem and Experiences bei Xbox, hinzu. „Ein paar Jahre später haben wir über diese Erfahrung nachgedacht. Was haben wir gelernt und wie können wir unsere Fehler nicht wiederholen?

„Sie erwerben ein Studio für das, was sie jetzt tun, und Ihre Aufgabe besteht darin, ihnen zu helfen, ihre Arbeit zu beschleunigen, nicht sie zu beschleunigen, was Sie tun“, sagte Phil Spencer, Director von Xbox.

„Ich wünschte, Lionhead wäre immer noch ein lebensfähiges Studio“, fügte Loftis hinzu.

Die Fabel geht aber weiter wie letztes Jahr Microsoft hat einen Neustart von Fable für Xbox Series X und PC angekündigt. Es wird als „Neuanfang“ für das Fantasy-Franchise bezeichnet und wird vom Studio Forza Horizon Playground Games entwickelt.