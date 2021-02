Michelle Obama startet Netflix-Kochserie

Bildnachweis: Getty Images

Michelle Obama wird in diesem Frühjahr eine Netflix-Kochserie starten, die Kinder dazu ermutigt, sich gesund zu ernähren. Waffeln + Mochi werden von der ehemaligen First Lady produziert und mit ihr gezeigt.

Die 10-teilige Show zeigt zwei Puppen, Waffel und Mochi, aufstrebende Köche und beste Freunde, die von einem örtlichen Supermarkt rekrutiert werden. Gemeinsam – und mit Hilfe der freundlichen Supermarktbesitzerin Frau Obama – befinden sie sich auf einer kulinarischen Reise. Sie reisen in Küchen, Restaurants, Bauernhöfe und Häuser auf der ganzen Welt und machen Rezepte mit alltäglichen Zutaten. Neben renommierten Köchen und Hausköchen , Kinder und Prominente “.

In ihrer Rolle als First Lady hat Obama sein Engagement gezeigt, die Nation über die Vorzüge gesunder Ernährung aufzuklären. Sie startete die “Let’s Move!” Kampagne im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die auf die Bekämpfung von Fettleibigkeit bei Kindern abzielte.

Obama brachte die Nachrichten auf Instagram und erklärte, dass es in der Serie “um gutes Essen gehen wird: es entdecken, kochen und natürlich essen”. Obwohl Waffles + Mochi sich an Kinder richtet, gibt es auch für Erwachsene viele Tipps. Die Show wird am 16. März debütieren.

“In vielerlei Hinsicht ist diese Show eine Erweiterung meiner Arbeit zur Unterstützung der Gesundheit von Kindern als First Lady – und um ganz ehrlich zu sein, ich wünschte, ein solches Programm gäbe es, als meine Töchter jung waren”, sagte sie. “Ich weiß auch, dass dies für so viele Familien eine schwierige Zeit ist, und ich hoffe, dass dieses köstliche Schauspiel den Häusern auf der ganzen Welt etwas Licht und Lachen bringen kann.”

Die Show ist nur das neueste Projekt, an dem Obama nach dem erfolgreichen Erfolg seiner Memoiren Becoming und seiner ausverkauften internationalen Büchertour gearbeitet hat.

