Michael Wendler Thema in der Show von Oliver Pocher

Köln –

Wendler-Gate – Eine Woche nachdem der 48-jährige Michael Wendler seine verworrenen Corona-Verschwörungstheorien, die derzeit in aller Munde sind, ausgepackt hat, stellte sich sein Manager wieder ins Fernsehen.

“Pocher – gefährlich fair!” ging am Donnerstagabend (15. Oktober) in die nächste Runde. Nur mit Michael Wendlers Manager Markus Krampe, der bereits in der letzten Show über den Skandal gesprochen hatte.

In Pocher erzählte Markus Krampe von seinen Erfahrungen der letzten acht Tage. Und sie haben alles. “Nach der Sendung waren die Ereignisse überfüllt”, sagte Krampe. Trauriger Höhepunkt: Dem Wendler-Manager droht der Tod.

Aber Krampe verlässt Wendler nicht. Im Gegenteil: Michael Krampe unterstützt seinen Schützling weiterhin. “Wir stehen in Kontakt miteinander. Ich habe auch versucht, in den USA zu ihm zu fliegen. In einem persönlichen Gespräch ist alles einfacher zu klären”, sagt Krampe van Pocher.

Michael Wendler sieht Fehler

Während eines Telefonats gab Michael Wendler ihm auch zu, dass der Angriff auf RTL ein schwerer Fehler war. “Ich habe schon den Eindruck, dass er viele Dinge bereut”, sagt Krampe, der überzeugt ist, dass es noch nicht um seine Karriere ging.

Nach seinem plötzlichen Abschied von „Deutschland sucht den Superstar“ war das öffentliche Interesse an Michael Wendler groß. Und darüber wollte Oliver Pocher (42) in seiner Late-Night-Show sprechen.

“Pocher – gefährlich ehrlich”: Michael Wendlers Manager ist wieder zu Gast

Der Popsänger hatte seinen Abschied vom Fernsehen mit Vorwürfen gegen die Bundesregierung begründet und von einer “angeblichen Koronapandemie” gesprochen.

Was denkt sein Manager? Nicht viel: “Ich distanziere mich völlig von Michaels Corona-Aussagen, da bin ich anderer Meinung”, sagte Markus Krampe gegenüber EXPRESS.

Er hatte eine harte Woche. Trotzdem möchte er Gast von „Pocher – gefährlich fair!“ Sein. „Ich habe mich beim letzten Mal gut behandelt gefühlt. Oliver Pocher und seine Frau Amira nahmen das Thema ernst, weil es so ist, und machten keine Aufregung darüber. “”

Michael Wendler und Laura weinten

Viele Menschen waren schockiert über Wendlers Aussagen. Markus Krampe ging so weit zu sagen: “Er ist ein kranker Mann für mich”, sagte er am 8. Oktober in einem Fernsehinterview mit Oliver Pocher. Michael Wendler hasste das.

Michael Wendler hat seinen letzten Fernsehauftritt nicht kommentarlos verlassen. Ihn als verrückt zu bezeichnen war ein absolutes No-Go, schimpfte er auf der Telegrammplattform.

Es wurde jedoch seitdem diskutiert. Krampe berichtete, dass Michael Wendler und Laura weinten, nachdem sie telefoniert hatten.

Trotz des Skandals: Manager Krampe bleibt bei Michael Wendler

Aber Michael Wendler hatte angekündigt, dass er Krampes nächsten Auftritt mit Oliver Pocher besser verfolgen würde. Kein Problem für Markus Krampe. Es war “Michael hat Recht, weil es immer noch Redefreiheit gibt”, sagte er.

Trotz des Skandals will er seinen Job als Wendler-Manager nicht kündigen: “Wenn Sie sich seit 15 Jahren kennen und eine gute Beziehung haben, bin ich keiner, der fliegt, wenn es schwierig wird.” (sp / cf / susa)