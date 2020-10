Michael Wendler: Das Unternehmen storniert den Anzeigenvertrag und schließt sich mit Wendler ab

Bild: imago images / Revierfoto

Partner verrät: Warum der Wendler Ad Deal wirklich gescheitert ist

Vor einigen Tagen überraschte Michael Wendler in seiner Instagram-Geschichte mit groben Verschwörungstheorien. Dort begründete er sein “DSDS” -Aus mit folgenden Worten: “Ich beschuldige die Bundesregierung der groben und schwerwiegenden Verstöße gegen die Verfassung im Zusammenhang mit der angeblichen Koronapandemie und den daraus resultierenden Maßnahmen.” Darüber hinaus sind fast alle Fernsehkanäle, einschließlich RTL, mitschuldig, koordiniert und politisch kontrolliert. Im Anschluss an die Aussagen gab Wendlers Werbepartner Kaufland bekannt: “In unserem Video mit Michael Wendler ging es um Spaß und Ironie. Die Grenze ist jedoch erreicht, wenn Menschen mit der Sicherheit und Gesundheit der Menschen spielen. Wir haben daher alle Inhalte aus Wendler und seinen Aussagen entfernt und entfernt.”

Markus Krampe sagte in Oliver Pochers Late-Night-Show: “Dies ist eine menschliche Tragödie.” Wendler und Laura sind ein Duo, das für große Unternehmen arbeitet. “Er musste sich keine Sorgen mehr machen”, sagte der Manager. In einer Nacht- und Nebelaktion lief der Sänger schließlich weg und hätte laut Krampe gesagt: „Ich werde nie wieder nach Deutschland kommen. Nächstes Jahr wird es kein Deutschland mehr geben. Wir werden alle sterben. Ich möchte wie ein Held sterben. Wenn du nach Amerika kommst, hast du vielleicht noch eine Chance. ‘

Für einen Wendler-Werbepartner ist der plötzliche Flug in die USA genau der Grund, warum der Vertrag mit dem Musiker gekündigt wurde. Onkel Sam erklärt den Grund dafür auf Instagram.

So reagiert das Modeunternehmen Uncle Sam

Michael Wendler arbeitete mit der Modemarke Uncle Sam zusammen. Für das Musikvideo seiner verwirrten Verschwörungsmythen trug er auch ein T-Shirt der 1986 von Reality-Star Robert Geiss und seinem Bruder Michael gegründeten Firma. Auf Instagram antwortete Uncle Sam auf den Werbevertrag: “Viele Unternehmen schweigen wegen Imageverlusts, aber dazu möchten wir noch etwas sagen.” Und weiter:

"Herr Wendler kann die vertragliche Leistung, für die er reichlich bezahlt wurde, nicht mehr erbringen, da er das Land sofort verlassen hat. Ohne darüber nachzudenken, wie viele Menschen derzeit für ihn arbeiten. Dies ist unverantwortlich, feige und respektlos gegenüber seinen Kollegen. Nicht einfach.) Stylisten, Visagisten, Designer, Schneider, Fahrer, Textilhersteller, Paketdienstleister. Vielleicht ist einer von Ihnen einer von ihnen. Dahinter stecken viele Jobs, die wir als Unternehmen finanzieren müssen. "

Darüber hinaus macht das Unternehmen deutlich: „Wenn er seinen Job gemacht hätte, hätten wir uns nicht persönlich von ihm distanziert, nur von seinen Aussagen, weil Sie nicht die gleiche Meinung haben müssen. Einige sollten darüber nachdenken! ‘ Kurz zuvor kündigte das Modeunternehmen auch auf Instagram an:

„In Bezug auf die aktuellen Ereignisse rund um Michael Wendler machen wir deutlich, dass wir das Vertragsverhältnis mit Michael Wendler vollständig beenden und uns entschlossen von seinen Aussagen distanzieren werden. Seine aktuellen Aussagen und sein Verhalten uns gegenüber sowie anderen vertraglichen gegenüber Partner, sind bei uns. unvereinbar mit den Werten unseres Unternehmens und wir werden sie in keiner Weise tolerieren. “

Wendler scheint das egal zu sein. Am Telegramm murmelte er: “Ich habe ‘DSDS’ verloren, na und? Ich habe Millionen von Anzeigengeschäften verloren, na und? Es ist mir egal!” Darüber hinaus sagte der 48-Jährige, seine Karriere werde erst am Anfang stehen. Medienanwalt Christian Solmecke sieht es nicht so, wie er Watson erklärt: “Meiner Meinung nach hat Michael Wendler seine Karriere mit dem oben genannten Instagram-Video ernsthaft beschädigt. Tatsächlich ist seine Karriere nun zu Ende. Bei Laura Müller hängt es davon ab, wie sie in den kommenden Tagen auf das Video ihres Mannes reagiert.”

