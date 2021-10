Metroid Dread ist vor dem Start in dieser Woche online durchgesickert

Aktualisieren [Tue 5th Oct, 2021 05:30 BST]: Nun, es scheint mehr als nur Bilder von Terror Metroid wurde vor dem Start in dieser Woche online durchgesickert. Hier sind ein paar weitere Informationen mit freundlicher Genehmigung von Nintendo Dataminer OatlmealDome:

[Metroid Dread] Das Spiel ist vor einigen Stunden im Internet durchgesickert. – Der Codename scheint “cazadora” zu sein (auf Spanisch für “Jäger”).

– Die Spiel-Engine ist etwas, das ich noch nie zuvor gesehen habe.

– Interessanterweise scheinen alle Spieleinstellungen in einer 86 KB großen Datei config.ini enthalten zu sein. pic.twitter.com/YnBNXHMnUb – HafermehlDome (@OatmealDome) 5. Oktober 2021

Und wie immer keine Downloadlinks von mir. Ich werde am Tag der Veröffentlichung mit allen spielen. (Ich muss mein Super Metroid-Spiel sowieso noch beenden …) Achtung Spoiler, alle zusammen! – HafermehlDome (@OatmealDome) 5. Oktober 2021

Ursprüngliche Geschichte [Sun 3rd Oct, 2021 08:05 BST]: Es scheint Terror Metroid ist das jüngste Opfer eines “Lecks”. Entsprechend sozialen Medien und Seiten wie Epoche zurücksetzen, Bilder des Spiels kursieren jetzt online.

Wir haben uns selbst einige Teile des Internets angeschaut und können das auch bestätigen. Auf einer Seite, die viele Clips enthielt, befanden sich Aufnahmen des vermutlich “zweiten” Bosses des Spiels.

Mit anderen Worten, wenn Sie sich Sorgen über Spoiler machen, sollten Sie in den nächsten fünf Tagen keine Nachforschungen anstellen oder alles ansehen, was mit Metroid Dread zu tun hat, bis Sie Ihr eigenes Exemplar in die Hände bekommen.

Das Spiel ist bereits in den Händen von Kritikern, und unser Metroid Dread-Review wird nächste Woche vor dem offiziellen Start live gehen. Metroid Dread wurde beschrieben als der Abschluss der ursprünglichen Metroid-Saga, also sollte die Geschichte sehr spannend werden.

“Die erste 2D Metroid Spiel mit einer neuen Geschichte in 19 Jahren erscheint dieses Jahr auf Nintendo Switch. Metroid Dread ist eine direkte Fortsetzung von Metroid Fusion aus dem Jahr 2002 und schließt die fünfteilige Saga ab, indem es sich auf die bizarren und miteinander verbundenen Schicksale des Kopfgeldjägers Samus und der Metroids konzentriert, die mit dem ursprünglichen Metroid für NES debütierten.

Wenn wir weitere Entwicklungen hören, werden wir Sie auf jeden Fall informieren.