Meta erwirbt Supernatural VR-Fitness-Abonnementservice

Das neu umbenannte Meta (ehemals Facebook) hat große Pläne für Fitness und Metaverse. Meta hat gerade eines der bekanntesten Abo-Fitness-Unternehmen von Oculus Quest übernommen, Within, das eine Oculus-App namens Supernatural entwickelt. Die App verbindet sich mit Apple Watches, um die Herzfrequenz in Echtzeit zu verfolgen und funktioniert genauso wie Apple Fitness Plus und der nächste von Amazon Halo Fitness-Videodienst.

Übernatürlich war einer der ersten Abonnementdienste auf dem Oculus Quest (bald genannt die Meta-Quest). Die App, die Instruktor-Video-Avatare in Kombination mit . verwendet Bewegungsverfolgungstraining Routine (Boxen gerade hinzugefügt), sieht manchmal aus wie eine beschleunigte Fitnessversion des VR-Spiels Schlag den Säbel.

„Unsere Partnerschaft mit Meta bedeutet, dass wir mehr Ressourcen haben, um zu wachsen und Ihnen noch mehr Musik, kreativere Trainingsmöglichkeiten, mehr Funktionen und mehr soziale Erfahrungen für die virtuelle Realität zu bieten“, sagte der Inside-CEO Chris Milk in einer Erklärung am Freitag.

Es klingt nach einem Schritt, der es Meta ermöglichen könnte, mehr Fitness- und Gesundheitsbestrebungen für zukünftige Helme oder Produkte zu entwickeln. “Gemeinsam werden wir auch Möglichkeiten erkunden, um zukünftige Hardware zur Unterstützung von VR-Fitnessanwendungen zu verbessern und andere Entwickler zu ermutigen, neue Fitnesserlebnisse in VR zu bringen. Wir glauben, dass Fitness ein großer Erfolg sein wird. In VR, wo mehrere Fitness-Apps von Drittanbietern erfolgreich sein können.” . “, sagte Jason Rubin, VP von Play, in einer Erklärung.

Die Unterstützung für Smartwatches, die für Live-Herzfrequenzmessungen während des Trainings verbunden sind, ist möglicherweise die faszinierendste Funktion der App, da sie für Meta gilt. Meta hat eine eigene Motion-Tracking-App auf der Oculus Quest namens Oculus Move, aber noch keine ausführlichere Unterstützung für Smartwatches. Mark Zuckerberg sprach mit CNET Anfang dieses Jahres Interesse an Fitness und Fitnesssensoren bekundet. Meta sollte sein Machen Sie Ihre eigene verbundene Uhr, und funktioniert am Handgelenk Zubehör für neuronale Eingänge für zukünftige Datenbrillen.