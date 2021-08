Mehrere Festnahmen bei Protest gegen Pipeline in der Nähe des Minnesota State Capitol

NS. PAUL, Minnesota (AP) – Soldaten in Minnesota vertrieben einige Demonstranten, die gegen das Pipelineprojekt Enbridge Energy Line 3 im State Capitol protestierten.

In den sozialen Medien veröffentlichte Videos zeigten Soldaten, die Demonstranten in einem Bus festnahmen, als Dutzende von Strafverfolgungsbeamten die Demonstranten umzingelten. Es waren die Überreste von rund 1.000 oder mehr Menschen, die sich am Mittwoch zu einer großen Kundgebung versammelt hatten.

Die Demonstranten fordern, dass der demokratische Gouverneur Tim Walz und Präsident Joe Biden die Genehmigungen entziehen und das Ersatzpipeline-Projekt stoppen. Indigene Aktivisten und Umweltschützer, die gegen die Pipeline sind, sagen, dass sie die Rechte der amerikanischen Ureinwohner verletzt und den Klimawandel verschlimmern und das Risiko von Verschüttungen verursachen wird.