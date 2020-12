Mayer schlägt Kriechmayr für Österreicher 1-2 im Abstieg des Stilfserjochs

BORMIO, Italien – Matthias Mayer beendete das Warten Österreichs auf seinen ersten Saisonsieg im alpinen Ski-Weltcup, indem er am Mittwoch im Finale 2020 die klassische Abfahrt auf dem Stilfserjoch gewann.

In einem spektakulären Rennen auf einer der schwierigsten Strecken der Strecke setzte sich Mayer mit vierhundertstel Sekunden Vorsprung gegen seinen Teamkollegen Vincent Kriechmayr für ein österreichisches Doppel durch.

“Ich war hier letztes Jahr und vor drei Jahren mit dem Super-G auf dem Podium, und jetzt ist der Sieg unglaublich”, sagte Mayer.

Team Austria mit Vincent Kriechmayr und Matthias Mayer (AUT).

Österreich hatte keines der letzten 12 Weltcup-Events für Männer und 10 Frauen gewonnen.

Der Schweizer Urs Kryenbuehl lag mit einem dritten Karrierepodest auf dem dritten Platz mit 0,06 Rückstand auf dem dritten Platz.

Dominik Paris, der viermal die Abfahrt in den italienischen Alpen gewonnen hat, führte Mayer im zweiten Split mit 0,08 an, am Ende jedoch mit 0,13 im vierten.

Mayer, der Olympiasieger der Abfahrt 2014, meisterte die holprige Strecke voller Rollen und Sprünge, auf der die Läufer Geschwindigkeiten von bis zu 140 km / h erreichten.

“Es ist eine sehr schwierige Piste und es war ein enges Rennen”, sagte Mayer.

„Es ist sehr anstrengend. Wir haben viele Ecken, die viel Kraft erfordern. Die Sicht ist sehr schwierig, ebenso die Schneebedingungen. “”

Unter den Fahrern, die böse Hochgeschwindigkeitsunfälle hatten, waren Nils Allegre, Bryce Bennett und der frühere Champion General Carlo Janka, obwohl sie sofort aufstanden und anscheinend unversehrt waren, als sie den Hang hinunterfuhren.

Bryce Bennett (Vereinigte Staaten).

Ryan Cochran-Siegle, der am Dienstag seinen ersten Super-G-Sieg in seiner Karriere feierte und in beiden Downhill-Trainingsläufen die schnellsten Zeiten fuhr, hatte während seiner Zeit mehr als sieben Zehntelsekunden Vorsprung Rennen, aber verlorene Zeit, um zwei Stürze mit akrobatischen Erholungen zu vermeiden.

Der Amerikaner beendete sein drittes Karriere-Top-10-Ergebnis in der Abfahrt mit einem Vorsprung von 0,30 auf Rang sieben.

„Beim Hochspringen wurde ich nur ein bisschen aufgewühlt und zurück und ein bisschen jenseits meiner Komfortzone. Ich glaube, ich hatte das Glück, dort gut abschneiden zu können “, sagte Cochran-Siegle. „Da ich bei einer Weltmeisterschaft bergab Siebter bin, bin ich dafür dankbar und schätze das Ergebnis. Ich war glücklich zu überleben, als ich ins Ziel kam und zu sehen, dass ich immer noch wettbewerbsfähig war, war cool, aber mir ist klar, dass es ein wirklich guter Tag gewesen sein könnte. Ich lerne damit und werde versuchen, das, was ich dieses Jahr gelernt habe, in das nächste Jahr zu übernehmen.

Mayer wurde der dritte Sieger einer Abfahrt in dieser Saison, nachdem der Slowene Martin Cater zuerst gewann und Titelverteidiger Aleksander Aamodt Kilde folgte.

Einen Tag nach dem zweiten Platz hinter Cochran-Siegle im Super-G wurde Kriechmayr Zweiter.

“Ich bin sehr zufrieden mit dem heutigen Rennen und meinem Ergebnis”, sagte der Österreicher, der seinem ersten Downhill-Sieg seit fast zwei Jahren nahe kam.

„Es gibt so viele Kurven im Stilfserjoch, aber ich glaube, ich habe in der Mitte etwas zu viel Zeit gegen Matthias verloren. Der Rest war ziemlich gut “, sagte Kriechmayr und fügte hinzu,„ dies ist eines der härtesten Rennen der ganzen Saison, nach Kitzbühel vielleicht das härteste.

Vincent Kriechmayr (AUT).

Kilde wurde Sechster, als der Norweger den ersten Platz in der Gesamtwertung wiedererlangte, drei Punkte vor Alexis Pinturault, der nicht an der Abfahrt teilnimmt.

Der Franzose könnte am kommenden Mittwoch in einem Slalom in Zagreb, Kroatien, die Führung übernehmen, wo Kilde nicht laufen wird.

Jared Goldberg war der zweitbeste amerikanische Finisher auf dem 20. Platz und der einzige andere in Punkten. James Crawford führte die Canadiens auf dem 23. Platz an.

Weltmeisterschaft – Abfahrt der Männer – Bormio, Italien – 30. Dezember 2020