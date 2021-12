Matrix bekommt laut Leak „Unreal Engine 5 Experience“ auf PS5 • Eurogamer.net

Die Science-Fiction-Filmtrilogie The Matrix – in der Keanu Reaves einen Trenchcoat trägt und sich über bestimmte Maschinen ärgert – kehrt nach fast zwei Jahrzehnten außerhalb der Kinos Ende dieses Monats in The Lana Wachowskis Matrix Resurrections zurück, und es scheint wie es wird eine Art „Experiment“ geben, das mit der PlayStation 5 verbunden ist.

Wie von Reddit-Benutzer the_andshrew auf der Subreddit GamingLeaksAndRumors, das neue Matrix … Ding wurde im PSN-Backend aufgelistet entdeckt, wo es von einer äußerst minimalen Menge nützlicher Informationen begleitet wurde – hauptsächlich ein paar Datenbankeintragsnummern, ein zugehöriges Bild und ein Wort, auf das es PS5 kommen wird.

Um noch etwas anderes zu beachten, müssen wir unsere Aufmerksamkeit auf das oben genannte Bild richten, wo eine ferne Stadtlandschaft – gezeigt in klassischem Matrix Green – unter einem Logo sitzt, das das Unternehmen mit dem Titel The Matrix Awakens, eine „Unreal Engine 5 Experience“, verkündet.

Die PSN-Kunst von Matrix Awakens, entdeckt von r / GamingLeaksAndRumours.

Der bedeutende Namenscheck von Unreal Engine 5 würde darauf hindeuten, dass The Matrix Awakens eine Art Zusammenarbeit zwischen dem Unreal Engine-Entwickler Epic Games und dem Matrix-Distributor Warner Bros Die bevorstehende Veröffentlichung von Resurrections und Spielern einen vermutlich interaktiven ersten Einblick in die Unreal Engine 5, die noch in einem Spiel veröffentlicht werden muss.

Epic hat natürlich kürzlich eine weitere interaktive Zusammenarbeit in Form von . veröffentlicht Kid A Mnesia-Ausstellung – ein „fieberhafter Traumraum“ und eine virtuelle Kunstgalerie, die in Zusammenarbeit mit Radiohead für PC und PlayStation 5 erstellt wurde – wenn auch in Unreal Engine 4.

Unreal Engine 5 – Echtzeit-Demo der nächsten Generation auf PlayStation 5.

Wann wir mehr über Matrix Awakens erfahren können, was sich letztendlich herausstellt, ist derzeit unklar. Aber da The Matrix Resurrections am 22. Dezember dieses Jahres in die Kinos kommt, erwarte, dass dies eher früher als später passiert – wenn es nur eine Art von . gäbe große Videospiel-Ankündigungsshow passiert bis dahin!