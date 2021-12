Arsenals Smith Rowe erzielt ein bizarres Tor gegen Man Utd, wobei De Gea verletzt ist

Antonio Conte sagte, Tottenham habe nach seiner überraschenden Niederlage gegen NS Mura nach einem dominanten Sieg in der Premier League gegen Brentford viel gelernt.

Spurs erlitt in der Europa Conference League bei einer 1:2-Niederlage gegen Mura, dem am schlechtesten platzierten Team des Wettbewerbs, eine späte Trauer, erholte sich jedoch am Donnerstag mit einem 2:0-Sieg.

Sergio Canos‘ Eigentor führte dazu, dass Spurs im ersten hochrangigen Aufeinandertreffen zwischen den beiden Mannschaften die Führung übernahm, wobei der Rechtsaußen als 25. Premier-League-Spanier in sein eigenes Netz verwandelt wurde.

Son Heung-min verdoppelte Tottenhams Vorsprung nach der Pause, das 75. Tor des südkoreanischen Nationalspielers für die Spurs und das fünfte in dieser Saison, wobei kein Teamkollege mehr als zwei Tore erzielte.

Aber Cheftrainer Conte identifizierte ihre Misserfolge in Slowenien als eine entscheidende Lernkurve für den Erfolg im Tottenham Hotspur Stadium, auf die man aufbauen kann.

„Der Unterschied ist, dass wir heute gewonnen haben, in Slowenien war es für alle eine sehr schlimme Niederlage“, sagte der ehemalige Inter-Conte-Trainer nach dem Spiel gegenüber Reportern.

„Ich denke, man kann viel mehr über eine Niederlage als über einen Sieg lernen, aber die Niederlage gegen Mura hat uns sicherlich wehgetan. Heute war ein guter Sieg, drei Punkte zu holen ist nicht einfach gegen Brentford, der organisiert und gut in Standardsituationen ist.“

„Aber wir haben einen großen Wunsch gezeigt, drei Punkte zu holen und zu gewinnen. Wir kämpfen um den Sieg und waren sehr konzentriert.“

„Natürlich können wir uns verbessern und wir haben viel Spielraum, um den Ballbesitz zu verbessern. Ohne den Ball haben wir es gut gemacht und wir haben Druck auf sie ausgeübt, und ich möchte, dass es unserem Gegner schwer fällt, den Ball zu spielen. Wir ‚Ich werde weitermachen“ daran arbeiten, mich zu verbessern.“

Besonderes Lob zollte Conte auch Oliver Skipp, von dem er glaubt, dass er ihn während seiner Zeit in London weiterentwickeln kann.

„Er ist sehr jung, da gibt es noch viel Luft nach oben“, antwortete Conte auf die Frage nach Skipp.

„Er hat mit viel Herzblut gespielt. Für mich ist es ihm egal, dass er 21 ist.

„Heute hat er gut gespielt, aber ich denke, ich kann ihn technisch viel verbessern, aber wir sprechen über eine sehr wichtige Perspektive und ich freue mich für ihn und jetzt müssen wir ihn weiter verbessern.

„Ohne den Ball arbeitet er wirklich hart. Natürlich muss er sich am Ball verbessern, aber in einem Monat habe ich eine Menge Verbesserungen bei Skippy gesehen.

„Er ist ein Spieler, der sich verbessern will. Die Gegenwart und die Zukunft hängen von ihm ab. Er kann ein großartiger Mittelfeldspieler sein, aber er muss weiterarbeiten. Er hat diesen Willen und den Wunsch, ein wichtiger Spieler zu werden.“

Tottenham hat seine drei Heimspiele unter Conte in allen Wettbewerben gewonnen, wobei der Italiener der vierte Spurs-Chef in Folge ist, der seine Amtszeit mit Siegen in jedem seiner ersten drei Heimspiele als Verantwortlicher beginnt (auch Jose Mourinho, Ryan Mason und Nuno Espirito Santo). , mit Mauricio Pochettino im Jahr 2014 der letzte, der dies nicht tat.