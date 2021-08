Marko Arnautovic: Nordmazedonien fordert die UEFA auf, den österreichischen Star zu bestrafen

BUKAREST, Rumänien (dpa) – Der nordmazedonische Fußballverband hat bei der UEFA einen Antrag auf Bestrafung des österreichischen Stürmers Marko Arnautović wegen eines nationalistischen Ausbruchs nach einem Tor bei der EM gestellt.

Der Verband sagte, die Explosion richtete sich gegen Ezgjan Alioski, der albanischer Abstammung ist. Arnautovićs Vater ist Serbe und seine Mutter Österreicherin.

“Wir sind immer gegen Nationalismus, Diskriminierung und alle anderen Formen von Beleidigungen und Explosionen, die nicht im Sinne des Fußballs und der Werte sind, die wir alle gemeinsam verteidigen”, sagte der Verband in einer veröffentlichten Erklärung am Montagabend. “Wir werden immer aufstehen und die Interessen und die Würde der mazedonischen Nationalmannschaft verteidigen, wo immer sie spielt.”

Die UEFA gab am Dienstag bekannt, dass sie einen Disziplinarinspektor ernannt hat, um den Vorfall zu untersuchen. Die Disziplinarregeln der UEFA sehen eine Sperre von mindestens 10 Spielen für Beleidigungen aufgrund von Rasse oder ethnischer Zugehörigkeit vor.

Arnautović erzielte am Sonntag in der National Arena in Bukarest das letzte Tor beim 3:1-Sieg Österreichs gegen Nordmazedonien.

Er schrieb in einer Instagram-Story, dass es ihm leid tue, was passiert sei, und bestätigte “gestern einige leidenschaftliche Worte in den Emotionen des Spiels, für die ich mich entschuldigen möchte – insbesondere bei meinen Freunden in Nordmazedonien und Albanien”.

„Ich möchte eines ganz klar sagen: ICH BIN KEIN RASSIST! Arnautović schrieb. “Ich habe Freunde in fast jedem Land und stehe für Vielfalt ein.”

Die albanische Minderheit bildet etwa ein Viertel der 2,1 Millionen Einwohner Nordmazedoniens.

Spannungen zwischen Nordmazedoniern und ethnischen Albanern in dem kleinen Balkanland brachen 2001 aus, als die Albaner zu den Waffen griffen und mit Regierungstruppen kämpften und mehr Rechte forderten.

Der Konflikt endete nach sieben Monaten mit einem Abkommen, das den Albanern mehr Rechte einräumte.

Albanische ethnische Parteien sind seit ihrer Unabhängigkeit vom ehemaligen Jugoslawien im Jahr 1991 Teil jeder Regierung des Landes.

Auch im Kosovo, einer ehemaligen serbischen Provinz, die 2008 ihre Unabhängigkeit erklärte, befinden sich Serbien und ethnische Albaner in Konflikt.

Die Mehrheit der Bevölkerung des Kosovo sind ethnische Albaner und Serbien hat die Unabhängigkeit des Landes nie anerkannt.

Albanien, Kosovo und Serbien grenzen alle an Nordmazedonien.

Im Jahr 2017 war Serbien empört über die Absicht Nordmazedoniens, die Mitgliedschaft des Kosovo in der UNESCO zu unterstützen.

Mehr Berichterstattung zur Euro 2020:

• Straus: Lob und Tadel, die mit Lewandowskis Namen verbunden sind

• Straus: Belgien und das Gewicht einer goldenen Generation

• Wilson: Eriksens tödliche Angst relativiert alles

• Wilson: Englands Sieg über Kroatien, ein früher Lackmustest