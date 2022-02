Liel Abada: Ist Celtics israelischer Flügelspieler Rookie der Saison?

Liel Abada vollendete den Treffer vor der Halbzeit, als Celtic Anfang des Monats den Rivalen Rangers mit 3:0 besiegte

Platz: Keltischer Park, Glasgow Datiert: Donnerstag, 17. Februar Zum Starten: 20:00 GMT Decke: Hören Sie Live-Kommentare von Radio Scotland und verfolgen Sie die Textberichterstattung auf der BBC Sport-Website und -App

Liel Abada hat Tempo und ist schnell zu einer treibenden Kraft geworden, um den Erfolg von Celtics neuem Look in dieser Saison fortzusetzen, indem er ein durchdringendes Endprodukt liefert.

Der israelische Flügelspieler war noch ein Teenager, als er letzten Sommer von Ange Postecolgou aus der relativen Dunkelheit geholt wurde, aber er wird mit einer Flut von Toren und Vorlagen erwachsen.

Da Celtic am Donnerstag seine europäische Saison wieder aufnimmt, gab es in dieser Saison eine bessere Verpflichtung im schottischen Fußball? Und was sind die Wurzeln von Abadas Aufstieg zur Macht?

Celtics produktivster Spieler

Abada kostete 3,6 Millionen Pfund von Maccabi Petah Tikva und war für einen 19-Jährigen, der in seiner Heimat weniger als 40 erstklassige Spiele bestritten hatte, nicht billig.

Aber produktive Flügelspieler mit Torjägertalent sind wertvolle Rohstoffe im modernen Fußball, und er hat sich als kluges Unternehmen erwiesen, das während seines Fünfjahresvertrags viel Raum für Weiterentwicklung bietet.

Eine reibungslose Eingewöhnung in seine neue Umgebung war kein Luxus, der Abada angeboten wurde. Als Postecoglou verzweifelt versuchte, einen Kader aufzubauen, wurde er bei seinem Debüt beim Saisonauftakt von Celtic – einem 1:1-Unentschieden gegen Midtjylland in der Champions-League-Qualifikation – vom Platz gestellt und erzielte ein Tor.

Seitdem hat er das Team nur noch selten verlassen. Seine 40 Einsätze sind die meisten aller Celtic-Spieler in dieser Saison und nur fünf – darunter Kapitän Callum McGregor und Torhüter Joe Hart – haben mehr Minuten gespielt.

Obwohl Abada immer noch rau an den Rändern und mit Schwankungen in seiner Konstanz ist, hat er sich seinen Platz als kreativer Dreh- und Angelpunkt im Index-Angriffssystem gesichert und hält den schottischen Flügelspieler James Forrest an der Seite.

Er führt mit 11 Assists an, aber was für einen Außenspieler vielleicht beeindruckender ist, seine 14 Tore werden nur von Kyogo Furuhashi übertroffen.

In der schottischen Premiership ist Abada mit neun Torschützenkönigen von Celtic – zwei weniger als die erfolgreichsten der Liga – und seine sechs Vorlagen liegen knapp hinter James Tavernier von Rangers.

„Ich war mir absolut sicher, dass er das Potenzial hat“

Abadas dynamischer Eindruck rechtfertigte das Vertrauen, das ihm Willi Ruttensteiner entgegenbrachte, der bis letzte Woche Israels Cheftrainer war.

Die exponentielle Entwicklung des Spielers war so groß, dass Ruttensteiner im letzten Sommer wusste, dass er bereit für ein höheres Niveau war und ihm helfen wollte, es zu erreichen. Drei Monate vor seinem 20. Geburtstag feierte Abada sein Debüt in der Nationalmannschaft bei einem 3:1-Testspielsieg in Montenegro.

„Liel hat sich in der israelischen Liga sehr gut geschlagen und echtes Potenzial gezeigt“, sagte Ruttensteiner gegenüber BBC Scotland. „Ich wollte ihm helfen, ein Angebot von einem starken Klub im europäischen Fußball zu bekommen. Wenn du für die Nationalmannschaft spielst, hilft das sehr.

„Ich war mir absolut sicher, dass er das Potenzial hat, und ich habe ihn schon in sehr jungen Jahren in die Nationalmannschaft geholt. Man bekommt oft ein bisschen Vorwürfe, aber wenn man diese erste Saison in Glasgow sieht, hatte ich recht.“

Abada wechselte wenige Wochen später zu Celtic und bestritt unter Ruttensteiner vier weitere Länderspiele. Während der 59-jährige Österreicher erwartete, dass sein Schützling aufblühen würde, ist er angenehm überrascht, wie schnell sich der leicht gebaute Flügelstürmer an den Körperbau angepasst hat.

„Mein Zweifel war, weil ich die schottische Liga kenne“, sagte Ruttensteiner. „Wir haben mit Israel mehrmals gegen Schottland gespielt und es waren sehr harte Spiele gegen einen körperlich starken Gegner.

„Bei Liels körperlicher Verfassung und seinem sehr jungen Alter war ich ein bisschen besorgt darüber, wie lange er sich anpassen muss. Vielleicht habe ich nicht erwartet, dass er in fast jedem Spiel von Beginn an dabei ist, aber er hat den körperlichen Aspekt brillant gemeistert.“

Nicht nur Ruttensteiner schaut mit Stolz zu. Nir Levin, der von 2016 bis letztes Jahr als Nationaler Jugenddirektor Israels fungierte, hatte Abada als Star in seinen U16- bis U21-Kadern.

Abada war seiner Zeit voraus und spielte neben Teamkollegen, die mindestens ein Jahr älter waren als er, und seine taktische Geschicklichkeit wurde verbessert, indem Levin ihn in verschiedenen Rollen einsetzte.

Die Stürze in den Strafraum von der rechten Flanke, die schnellen Passwechsel und der geschickte Abschluss, den er bei Celtic zeigte, sind Fähigkeiten, die er schon in jungen Jahren verfeinerte.

„Mit der U17 haben wir bei der Europameisterschaft gespielt und der Hauptgrund für unsere Qualifikation war Liel, weil er der Schlüsselspieler war“, erklärte Levin. „Dann habe ich ihn mit 21 geholt, obwohl er zwei oder drei Jahre jünger war als die anderen.

„Er spielte als Stürmer, aber auch als Flügelspieler, weil wir zwei verschiedene Systeme hatten. Und dann habe ich ihn in einem 3-5-2 als Rechtsverteidiger eingesetzt. Er hat es sehr gut gemacht, obwohl ich weiß, dass er es nicht getan hat Ich mag es nicht so sehr.

„Aufgrund seiner Geschwindigkeit und Technik und seines hohen Spielverständnisses wollte ich, dass er mit anderen Positionen experimentiert. Er ist sehr ruhig, aber es ist eine wahre Freude, mit ihm zu arbeiten. Jemand Besonderes.“

Liefern, wenn es darauf ankommt

Kann Abada also behaupten, die beste Neuverpflichtung des schottischen Fußballs in dieser Saison zu sein? Während der 15-Tore-Stürmer von Aberdeen, Christian Ramirez, und der Mittelfeldspieler von Hearts, Beni Baningime, lobende Erwähnungen verdienen, sind es die keltischen Umkleidekabinen, in denen die meisten Bewerber herauskommen.

Der Sieger des Ligapokals, Kyogo, war nicht zu stoppen, bevor er im Dezember verletzt wurde, während Josip Juranovic nahtlos zwischen den Außenverteidigern wechselte, Cameron Carter-Vickers die Verteidigung verstärkte und Jota auf der linken Seite herausragte.

Die beiden letzteren sind jedoch nur ausgeliehen und könnten in der nächsten Saison woanders spielen, während Abada langfristig mit Celtic verbunden ist.

Er hat sich besonders hervorgetan und ist in den letzten zwei Monaten stark geblieben, als die Mannschaft von Postecoglou eine Vielzahl von Abwesenheiten überwand, um Rangers an der Spitze der Premiership zu verdrängen.

Im Dezember erzielte er als provisorischer Stürmer in Ross County den ersten Treffer mit einem Schlüsselsieg und erzielte am zweiten Weihnachtstag beim 3:1-Sieg von Celtic in St. Johnstone einen Doppelpack.

Noch besser war es nach der Winterpause mit Toren in drei aufeinanderfolgenden Spielen – einem entscheidenden Sieg in letzter Minute zu Hause gegen Dundee United, dem Abschlusstreffer mit einem durchschlagenden 3:0-Erfolg von Old Firm und einem weiteren Tor sowie zwei Vorlagen, während Celtic ging wild. bei Motherwell.

Sein Fokus liegt nun auf den norwegischen Meistern Bodo/Glimt als keltischem Versuch, zum ersten Mal seit neun Jahren wieder in die K.-o.-Runde des europäischen Wettbewerbs einzuziehen.

Zwei seiner geschätzten ehemaligen Trainer werden zu denen gehören, die den Erfolg von Abada wollen.

„Liel hat alles – er ist schnell, brillante Technik, wunderbare Dribblings, sehr hohe fußballerische Intelligenz. Er ist ein harter Arbeiter und hat eine große Karriere vor sich“, sagt Ruttensteiner.

Levin fügt hinzu: „Jedes Mal, wenn Celtic spielt, schreibe ich Liel eine SMS. Ich freue mich so für ihn. Ich hoffe, er spielt nächste Saison in der Champions League und Celtic ist der beste Platz für ihn.“