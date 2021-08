LGBT-freundliches Remake “Romeo und Julia” ist ein Vintage Hanan Snir

Hanan Snir ist eine Art Einzelgänger. Dies bedeutet nicht, dass er nicht dem Herzen des Theaterwahns in diesem Land seinen Beitrag geleistet hat.

Von einer Silbe her, wenn der heute 78-jährige Regisseur in der Nähe ist, muss man immer mit dem Unerwarteten rechnen.

Vielleicht hatte er deshalb keine Bedenken, zwei Frauen als Protagonistinnen der neuen israelischen Opernproduktion I Capuleti e I Montecchi (Les Capulets et les Montagues, alias Romeo und Julia) von Vincenzo Bellini zu wählen. Vom 12. bis 27. August sind sechs Vorstellungen an der Israeli Opera in Tel Aviv geplant.

Ich fragte ihn, ob er besorgt sei, dass sich das Opernpublikum zu sehr auf die Tatsache konzentrierte, dass Shakespeares ikonische Liebespaare vom gleichen Geschlecht sind, dass sie stattdessen von dem gesellschaftlichen “Tabu” zu fasziniert sein könnten, als von dem tatsächlichen Szenario. „Nein, ich mache mir keine Sorgen“, antwortet er. „Ich trage nicht die Flagge der LGBT-Community. Aber wir sollten uns nicht auf diesen Aspekt der Oper konzentrieren. Sie sollte im 21. Jahrhundert normativ sein.

Dass Snir mit dabei ist, geschweige denn an der Spitze der Inszenierung der Oper über die berühmten glücklosen Verliebten von Verona steht, ist schon bemerkenswert. Obwohl er auf diesem Gebiet eine unübertroffene Erfolgsbilanz vorweisen kann, hat er der Opernwelt seine hart erarbeiteten Begabungen und seinen professionellen Scharfsinn schon lange nicht mehr zur Verfügung gestellt. “Ich habe bereits zwei Opern mit der Israel Opera gemacht”, bemerkt er. Tatsächlich ist die “Vergangenheit”, auf die er sich bezieht, fast eine alte Geschichte. Dort debütierte er 1985, als er Dido and Aeneas des englischen Barockkomponisten Henry Purcell inszenierte, drei Jahre später folgte The Turn of The Screw des britischen Komponisten des 20. Jahrhunderts Benjamin Britten.

Jetzt, 33 Jahre später, ist Snir zurück im Opernhaus, um sein linkes Feld in einer der größten und tragischsten Liebesgeschichten aller Zeiten zu beaufsichtigen. Bei dem bevorstehenden Projekt wird er von einem herausragenden und erfahrenen Team begleitet, darunter der Dirigent Dan Ettinger, die in Russland geborene Sopranistin Alla Vasilevetsky und sein in Israel geborene Amtskollege Tal Bergman in gleichnamigen Rollen, den Bariton Noah Briger als Giuliettas Vater – alias Julia – Tenor Eitan Drori als Giuliettas Verlobter Tebaldo und der in der Sowjetunion geborene Bassbariton Vladimir Braun als Lorenzo.

Tatsächlich waren nach all dieser Zeit alle Karten gegen Snir gestapelt, der ein Operncover machte. „Ich lese keine Noten und ich kann kein Italienisch“, sagt er. Das heißt, er ist ein versierter Profi. „Führen heißt führen“, verkündet er knapp. “Das Lustige an der Oper ist die Partitur.”

Snir ist zwar selbst kein professioneller Musiker, aber er ist nicht ganz ohne musikalisches Talent. Er sagt, er habe immer gerne gesungen und einen Teil seines Militärdienstes bei einer IDF-Unterhaltungstruppe absolviert. Andererseits lief es dort nicht wirklich für ihn. “Ich wurde aus Versehen in eine Gruppe von Nahal aufgenommen”, lacht er. “Wir haben fünf Monate lang ein Musical von Naomi Shemer geprobt, und dann mussten sie sich verkleinern und ich war einer von denen, die ausgestiegen sind.” So viel zu einer fulminanten Karriere auf den Bühnen der Armee.

Noch überraschender ist Snirs aktueller Auftritt, wenn man bedenkt, dass er überhaupt kein großer Fan des lyrischen Formats ist. Aber er weiß ein oder zwei Dinge über die emotionalen Machenschaften, die mit der Vermittlung dramatischer Handlungsstränge verbunden sind. Er hat einen Master-Abschluss in Beratungspsychologie und wenn er nicht gerade mit Regie beschäftigt ist – er behauptet stolz, dass er nie mehr als eine Produktion im Jahr macht – verdient er sich als Therapeut einen Job im Psychodrama.

Trotz der Priorität sah er keine Notwendigkeit, aus der Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Amtsinhaber eine große Sache zu machen. „Soweit ich weiß, ist dies das erste Mal, dass zwei Frauen für diese Rollen ausgewählt wurden, aber ich finde das nicht so bemerkenswert. Bellini hatte Romeo bereits von Frauen in der Rolle des Höschens spielen lassen. Gemeint ist eine bewährte und verlässliche Regiehandlung, in der eine als Mann verkleidete Frau eine männliche Rolle spielt. Zu Shakespeares Zeiten wurden Frauenrollen häufig von Transvestiten gespielt, und in der Neuzeit erwiderten Frauen das Kompliment auf der Bühne.

Wie auch immer, Snir hat seinen Job gemacht und sich das Recht verdient, die Skripte nach bestem Wissen und Gewissen zu gestalten. Nach seinem Theaterabschluss an der Universität Tel Aviv zog er nach London, um an der weltberühmten Royal Academy of Dramatic Arts Regie zu studieren.

Die glänzende Liste der RADA-Alumni, die sich durch die Reihen aufgestiegen und den Höhepunkt ihres Berufs erreicht haben, umfasst Persönlichkeiten wie Peter O’Toole, Harold Pinter, Sir Richard Attenborough, Vivien Leigh und Sir Jonathan Pryce. Letzterer walisischer Schauspieler war ein Zeitgenosse von Snir an der Londoner Schule. “Ich musste es sogar leiten”, bemerkt Snir mit nur einem Anflug von Stolz.

Nach fünf Jahren Studium und unschätzbarer Erfahrung in Großbritannien sowie der Gelegenheit, Shows im West End und anderswo zu besuchen, kehrte Snir hierher zurück, mit dem Versprechen, mit der Cameri Theatre Company zu arbeiten, wo er vor seiner Londoner Arbeit tätig war. bleibe.

Snirs Rückkehr in die israelische Theaterszene verlief nicht ganz reibungslos, aber er trat schließlich unserem Nationaltheater Habima bei und ist seitdem dort geblieben, um im Laufe von vier Jahrzehnten ein bedeutendes Portfolio aufzubauen.

Im Moment macht er mit seinem Opernurlaub eine Theaterpause und sagt, er habe jede Minute des Vorspiels genossen. „Es ist wunderbar, mit Dan Ettinger zusammenzuarbeiten. Er ist ein großartiger Typ, extrem talentiert und ein wunderbarer Performer. Es gibt nicht viele, die eine dieser Unterscheidungen bestreiten würden.

Snir sagt, dass es an allen Fronten eine lohnende Erfahrung war. „Die Oper hat ein tolles Team. Sie sind so professionell. Ich hatte Spaß.

Besteht die Chance, dass er weniger als 33 wartet, bis er sein nächstes Opernkonzert nimmt? „Ich weiß es nicht“, antwortet er. „Ich plane nicht so weit im Voraus. Danach gehe ich zur Cameri, um As A Fw Days zu machen [novel by Meir Shalev], dann kehren Sie zu Habima zurück, um ein Theaterstück aufzuführen, das auf einem Buch von . basiert [Jewish-Austrian novelist, playwright and journalist] Stefan Zweig. Ich mag die Abwechslung.

Das ist ganz klar und das schon seit vielen Jahren. Dem israelischen Opernpublikum soll ein unterhaltsamer und anregender Genuss geboten werden.

Für Tickets und weitere Informationen: (03) 692-7777 und www.israel-opera.co.il