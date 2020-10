Laura Müller hat Probleme mit dem Gesetz in Florida – das ist der Grund

Michael Wendler sorgte mit seinen Aussagen zur Corona-Krise in Deutschland für Aufsehen. Er und seine Frau Laura Müller zogen sich dann in ihre Wahlheimat Florida zurück. Laura könnte bald in Schwierigkeiten geraten.

Michael Wendler und Laura Müller haben ihrer Heimat Deutschland den Rücken gekehrt und ihr Leben im sonnigen Florida geführt. Aber natürlich gibt es Gesetze, die Sie einhalten müssen. Wie die Zeitung “Bild” jetzt berichtet, hat Laura Müller dies in letzter Zeit nicht getan.

Der 20-Jährige wurde auf dem Rücksitz eines Motorrades gesehen. Ihr Mann Michael Wendler fuhr. Beide fuhren leicht gekleidet durch die Straßen im Südwesten Floridas. Die Zeitung hat ein Foto davon. Es fällt auf, dass weder Michael Wendler noch Laura Müller einen Helm tragen. Dieses Verhalten ist jedoch nur für die junge Frau strafbar.

Deshalb ist das Fahren ohne Helm für Laura eine Straftat

Warum? In Florida sind Helme für Personen unter 21 Jahren obligatorisch. Ältere Fahrer benötigen dagegen eine Versicherung, damit der Wind ohne Helm durch ihre Haare strömt. Das Thema obligatorische Helme ist in den USA umstritten. Viele Amerikaner glauben, dass eine gesetzliche Verpflichtung zum Tragen eines Helms die Freiheit des Einzelnen einschränken würde. Kinder unter 21 Jahren müssen jedoch immer mit einem Helm geschützt werden.

Laura Müller ist sich dessen wahrscheinlich gar nicht bewusst, wie ein älterer Beitrag auf ihrem Instagram-Profil vom Juli letzten Jahres zeigt. Der damals 18-Jährige saß ebenfalls mit dem Popstar auf einem Motorrad, wieder ohne Helm.

Zu dieser Zeit schrieb sie unter anderem: “PS In Florida sind Helme nicht obligatorisch! 95 Prozent fahren hier ohne Helm!” Aber wie heißt es so schön: Unwissenheit schützt auch nicht vor Bestrafung.