Lange vor ihrem Tod: Hannelore Elsner litt jahrzehntelang an Krebs

Hannelore Elsner starb letztes Jahr an Krebs. In einem Interview erklärt ihr Sohn, dass die Schauspielerin es viel früher hatte, aber immer wieder auf die Beine kam. Der 39-Jährige spricht auch darüber, wie sehr ihn Trauer beunruhigt.

Im April 2019 starb Hannelore Elsner im Alter von 76 Jahren an Krebs. Wie lange sie an der Krankheit gelitten hatte, wussten nur sehr wenige. Laut ihrem Sohn hatte sie jahrzehntelang gegen die Krankheit gekämpft. Dominik Elstner – das ist Elsners richtiger Nachname – erklärt dies in einem Interview mit der Zeitschrift “Bunte”. “Bei meiner Mutter wurde mit 13 Jahren Brustkrebs diagnostiziert. Sie erzählte mir erst mit 18 Jahren davon”, zitierte ihn die Zeitung. Später kam auch Leukämie.

Die Ärzte sagten seiner Mutter immer wieder, dass es vorbei sei, sagte der Sohn. “Und dann hat meine Mutter es wieder getan. Und wieder. Und wieder.” Deshalb dachte er letztes Jahr, dass sie wieder Krebs schlagen würde, sagte Elstner. “Sie wollte mich nie mit der Krankheit belasten. Nach ihrem Tod habe ich viele kleine Notizbücher gefunden, alles ist drin. Ihre Leber war bereits 2016 mit Metastasen bedeckt. Sie hat nie mit mir darüber gesprochen.”

Liebesleben weitgehend geheim

Die Öffentlichkeit wusste auch nichts über ihr Liebesleben. In „Bunte“ enthüllt ihr Sohn: „Da war DJ Hell, den sie platonisch verehrte. Aber es gab immer noch einen Mann, von dem niemand etwas weiß. Es war 2016. Sie war verliebt und dachte, es wäre etwas Besonderes. Aber er löste sich schnell auf. “”

Beratung und Nothilfe bei Suizidrisiko und Depression Bei Selbstmordgefahr: 911

Beratung in Krisensituationen: Telefonische Beratung (0800 / 111-0-111 oder 0800 / 111-0-222 oder 116-123, kostenloser Anruf) oder Telefon für Kinder und Jugendliche (Tel.: 0800 / 111-0-333 oder 116-111; Mo-Sa von 14 bis 20 Uhr)

In dem Deutsche Depressionshilfe Es finden regionale Krisendienste und Kliniken sowie Tipps für die Betroffenen und ihre Familien.

Die Betroffenen und ihre Familien engagieren sich in der Deutschen Depressionsliga. Es gibt auch einen E-Mail-Beratungsdienst für Menschen mit Depressionen.

Die lokalen Kontaktstellen (KISS) bieten einen Überblick über Selbsthilfegruppen bei Depressionen.

Dominik Elstner lebt jetzt in der Wohnung seiner Mutter. Und er kämpft immer noch mit Trauer. “Es gibt Tage, die besonders schmerzhaft sind. Aber auch solche, an denen es in Ordnung ist. Die Wohnung ist immer noch sehr voll mit allem, was meine Mutter besaß. Es gibt viele Dinge, von denen ich mich nicht trennen kann. Das dauert immer noch ein wenig.”

Für eine Weile war der 39-Jährige so schlecht, dass er professionelle Hilfe suchte. “Ich wurde in eine psychosomatische Klinik im Schwarzwald eingeliefert. Mehrere Monate lang. Dort wurde bei mir eine schwere Depression diagnostiziert, die durch den Tod meiner Mutter ausgelöst wurde. Ich kam erst Anfang Dezember nach Hause. Jetzt nehme ich ein leichtes Antidepressivum , Ich fühle.” aber gut und bin sehr positiv. “”

Hannelore Elsner feierte ihr Filmdebüt im Alter von 17 Jahren zusammen mit Freddy Quinn in “Freddy Under Strange Stars”. Nach ihrer Ausbildung zur Schauspielerin setzte sie ab Mitte der 1960er Jahre ihre Karriere an Theatern in München und Berlin fort. Elsner wurde später mit Rollen in Kino- und Fernsehfilmen landesweit bekannt. Nach einer 15-jährigen Pause feierte sie 2000 ihren größten Erfolg. In “The Untouchable” spielte sie die Selbstmordattentäterin Hanna Flanders – die Rolle brachte ihr im selben Jahr den Deutschen Filmpreis, den Deutschen Kritikerpreis und den Bayerischen Filmpreis ein .