Kritik: “Ganglands” von Julian Leclercq – eine glatte, aber nicht sehr subtile Detektivserie

LONDON: Eine Frau schreitet durch ein goldenes Weizenfeld. Sie strahlt Vertrauen und Freude aus. Ihr reich besticktes Kleid und ihr markanter Smadeh (Kopfschmuck) weisen sie als ursprünglich aus Gaza, Palästina, aus. Sie trägt einen Geschenkkorb mit den berühmten Trauben ihrer Region.

Wer ist sie und wohin geht sie? Dies sind die ersten Fragen, die einem in den Sinn kommen, wenn man „Wa Mashat“ der Künstler und Schwestern Nisreen und Nermeen Abudail, Mitbegründer des Naqsh Collective, sieht.

“Sie soll von Gaza nach Amman, Jordanien, reisen”, sagte Nisreen gegenüber Arab News. „Die Reise sollte nicht länger als zwei Stunden zu Fuß dauern. Aber mit dem, was gerade in Gaza passiert, mit den Sanktionen und all den Härten, die Gaza durchmacht, ist die Reise unmöglich. An einen Grenzübertritt von Gaza nach Amman ist nicht einmal zu denken. Das Leben in Gaza ist aufgrund der Situation eine Qual.

Die Schwestern Nisreen und Nermeen Abudail sind die Mitbegründer des Naqsh-Kollektivs. (Bereitgestellt)

Die Schwestern sagen, dass sie sich als Flüchtlinge der zweiten Generation aus Palästina manchmal als die Frau von Gaza sehen.

„Wir spielen diese Dame während unserer Reise nach Naqsh von Zeit zu Zeit. Diese Reise ist friedlich, freudig und voller Entschlossenheit und Stolz. Sie ist entschlossen, alle Hindernisse zu überwinden, indem sie ihren Korb mit Waren auf dem Kopf aus der Belagerung von Gaza trägt, um sie mit der Welt zu teilen “, sagte Nermeen.

Nermeen zeigt auf den kleinen Vogel, der unten rechts im Bild sitzt.

„The Bride’s Carpet“ ist derzeit im Rahmen der Ausstellung „Unlived Moments“ des Naqsh-Kollektivs im Gazelli Art House in London zu sehen. (Bereitgestellt)

„Der Souimanga – der Nationalvogel Palästinas – ist das Symbol der Erwartung und Hoffnung; es ist ein Symbol der Freiheit. Es geht nicht ums Stehlen, sondern darum, sich hinzusetzen und auf die Frau zu warten“, erklärt sie.

Nisreen studierte Architektur an der Jordan University of Science and Technology. Nachdem sie eine Weile in den USA gearbeitet hat, lebt sie jetzt in Jordanien. Ihre jüngere Schwester Nermeen, die derzeit in Dubai lebt, hat Grafikdesign studiert.

Sie sind insbesondere von aufwendigen Stickereien (Tatreez) inspiriert, die für viele palästinensische Frauen im Laufe der Jahrhunderte ein wirksames Mittel waren, wichtige Informationen über sich selbst zu kommunizieren, einschließlich ihrer Heimatstadt und ihres Familien- oder Finanzstatus. . Von Mutter zu Tochter weitergegeben, spricht diese stumme Zunge, die sorgfältig auf ihre Kleidung genäht wurde, Bände.

„Einheit und Diaspora“ ist eine Open-Air-Ausstellung von 180 Stücken. (Bereitgestellt)

Nisreen und Nermeen haben die zarten Seidenfäden genommen und sie in unerwarteten zeitgenössischen Formen mit Holz, Metallen, Stein und Marmor neu interpretiert.

Die filigrane Arbeit „The Bride’s Carpet“, die derzeit im Rahmen der Ausstellung „Unlived Moments“ des Naqsh-Kollektivs im Gazelli Art House in London zu sehen ist, ist ein Beispiel dafür.

Es erzählt die fiktive Geschichte einer Mutter, die ihrer Tochter zur Hochzeit einen handgewebten Teppich schenkte. Aus Angst, dass israelische Truppen in ihr Haus einbrechen und das kostbare Geschenk stehlen könnten, vergrub die Mutter es in ihrem Garten.

Die Geschichte des hastigen Vergrabens kostbarer Familienschätze dürfte vielen der 700.000 palästinensischen Araber bekannt sein, die 1948 aus ihren Häusern fliehen mussten, als israelische Truppen ihre Städte und Dörfer stürmten. Echos dieser traumatischen Vergangenheit wurden für Nisreen und Nermeen lebendig, als sie einen in einem Garten vergrabenen Teppich entdeckten.

“The Bride’s Rug”, bestehend aus Hunderten von Teilen vulkanischen Basaltsteins, ist mit Punktmustern aus ganz Palästina graviert und teilweise unter recycelten Messingspänen begraben. Details der Arbeit umfassen die Mondbraut und die Szene, in der sie ihrer Stiefmutter gegenübersteht, dargestellt durch zwei Pfauen.

„Wir wollten die Geschichten unseres Erbes und der Menschen, die unter der Besatzung leiden, beleuchten“, sagt Nermeen. “Viele Familien haben ihr Hab und Gut neben einem Brunnen, einem Feigen- oder einem Olivenbaum vergraben, um es bei ihrer Rückkehr wiederzuerlangen.”

Das Leitthema von „Unlived Moments“ zieht sich wie ein roter Faden durch ihre Arbeit. Sie sehen es in Stücken wie “Akka”, die junge Palästinenser am Rande der berühmten Mauer von Akko im alten Hafen zeigen, die sich darauf vorbereiten, ins Mittelmeer zu springen – ein Übergangsritus, der den Übergang von der Kindheit zum Erwachsenenalter markiert. Für junge palästinensische Jungen in der Diaspora ist es ein Moment, den sie nur durch die Geschichten ihrer Großväter erleben.

„Wir sind nostalgisch, ungelebte Momente zu erleben, die wir noch nie erlebt haben“, sagt Nermeen. „Wir feiern gleichzeitig, während wir die schwierigen und sogar unerträglichen Umstände beleuchten, denen die Menschen in Gaza täglich ausgesetzt sind. “

Eine andere kraftvolle Geschichte wird durch ihre Installation „Unit and Diaspora“ (WihdehWaShatat) erzählt. Diese 180-teilige Open-Air-Ausstellung fängt die Beziehung des palästinensischen Volkes im Laufe der Zeit ein.

„Einheit und Diaspora“ fängt die Beziehung des palästinensischen Volkes im Laufe der Zeit ein. (Bereitgestellt)

Darin markiert eine Reihe von Sonnenuhren acht Schlüsselstellen in der palästinensischen Diaspora; Jordanien, Irak, Ägypten, Großbritannien, USA, Chile, Libyen und Kuwait. Die Zifferblätter sind aus Kalkstein und die Gnomonen (der schattenwerfende Teil einer Sonnenuhr) aus Messing.

„Die Sonnenuhren bestehen aus lokalem Stein, der stark ist, aber abplatzen oder erodieren kann, wenn er von einem Ort zum anderen bewegt wird“, sagt Nisreen. „Es kann verzogen und beschädigt werden, genau wie Flüchtlinge, die bei der Umsiedlung für immer markiert werden können. Das Messingstück, das Elemente palästinensischer Stickereien enthält, symbolisiert das kulturelle Erbe; Messing steht für Beständigkeit, Fülle und eine immerwährende Wirkung, die nicht verblasst, sondern mit der Zeit vertieft und bereichert wird.

„Sobald die Sonne auf den Gnomon trifft, bekommen wir die Reflexion auf dem Stein“, fährt sie fort. „Dieses Denken wertet den Standort der Sonnenuhr auf, und genau das ist der Effekt, den palästinensische Flüchtlinge darauf haben, wohin sie sich bewegen. Sie schaffen überall einen Mehrwert, indem sie ihre Kultur widerspiegeln.

Die Installation wird auf dem Dach des neuen Naqsh-Studios platziert, das nächstes Jahr gleich hinter der Grenze zu Palästina eröffnet wird, sagen die Schwestern.

„Der neue Standort wird Naqsh Experience heißen. Die Leute können das Studio besuchen und sich Dinge und Kunst ansehen und sich mit der Natur und der ganzen Aura der palästinensischen Geschichte verbinden “, sagte Nermeen.

Die Schwestern sagen, sie wollen, dass ihre im Exil lebenden und gefangenen Landsleute ihre Flügel ausbreiten und “frei fliegen”, wie der Vogel, der geduldig im goldenen Weizenfeld von Gaza wartet.

„Wir warten immer noch auf eine Lösung, um auf unser Land zurückzukehren – in Erwartung von Stabilität und besseren Lebenschancen“, sagt Nisreen. „Ich erinnere mich, dass meine Großeltern jeden Tag gegen 20 Uhr auf die Nachrichten warteten, um über die politische Situation auf dem Laufenden zu bleiben – die Friedensverträge, die Konferenzen. Sie warten immer noch darauf, nach Hause zu kommen. Bis jetzt warten Palästinenser auf der ganzen Welt noch.