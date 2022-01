Komplette Bearbeitungslösungen – Luft- und Raumfahrtfertigung

Vertriebsleiter für WFL Millturn Technologies UK und USA, Christian Jägersberger zeigt, warum das Mantra des Unternehmens „Einmal straffen – komplette Maschine“ bei seinen Luft- und Raumfahrtkunden so beliebt ist.

WFL behauptet, seine bisher technologisch fortschrittlichste MILLTURN entwickelt zu haben, um die Anforderungen von Luft- und Raumfahrtkunden nach vollständig automatisierten Bearbeitungslösungen zu erfüllen. Mit dem Ziel, eine robuste Maschine mit höchstmöglicher Langzeitpräzision zu entwickeln, wird das neue M20 MILLTURN Maschinenbett aus Sphäroguss gefertigt, um Stabilität und Dämpfungseigenschaften zu optimieren. Das bedeutet schwere Schruppschnitte ohne Kompromisse.

Ein wesentlicher Vorteil der Maschine ist die Möglichkeit, eine Vielzahl von Automatisierungsoptionen einfach zu integrieren. Je nach Kundenwunsch können Knickarmroboter, Portallader oder integrierte Ladevorrichtungen realisiert werden. Die neu integrierte Fertigungszelle „intCELL“ ist auf der rechten Seite der Maschine montiert und wird mit Werkstücken über einen Kettenförderer zugeführt.

Zur Unterstützung der intelligenten Vernetzung von Mensch und Maschine bietet WFL eine neue Softwarelösung zur Betriebsdatenerfassung und vorausschauenden Wartung. Das neue Softwaretool myWFL besteht aus der Betriebsdatenerfassungssoftware myWFL Cockpit, dem multifunktionalen Energieoptimierungstool myWFL Energy und dem myWFL ConditionMonitoring System. Maschinen- und Programmstatus im Laufe der Zeit, Produktivität und technische Verfügbarkeit werden angezeigt, entweder auf der Steuerung, auf einem PC oder auf einem mobilen Gerät über einen Webbrowser. Damit ist der Anwender immer bestens über die Produktivität der Maschine informiert.

„Kunden kommen wegen Lösungen zu uns, die es noch nicht gibt“, beginnt Christian Jagersberger, kaufmännischer Leiter von WFL Millturn Technologies für Großbritannien und die USA. „Sie sehen WFL als Lösungsanbieter, der ihnen komplette Lösungen und Systeme liefern kann. Das kann die Automatisierung einer MILLTURN mit schweren Teilen sein oder die Fertigung verschiedenster Verzahnungen für sehr flexible und schnell reagierende Zulieferer. Wir finden immer eine Lösung für diese Anforderungen. Neue Technologien, Produkte und Maschinen werden entwickelt und an zukünftige Anforderungen angepasst. Auch das Vertrauen unserer Kunden in WFL, weil wir unsere Beziehungen zu unseren Kunden wertschätzen. Kurz gesagt, wir halten unsere Versprechen.

„WFL betreut seine MILLTURNs über den gesamten Lebenszyklus einer Maschine und darüber hinaus. Mit unserem Geschäftsbereich Gebrauchtmaschinen geben wir Maschinen ein zweites Leben. Service und Anwendungsunterstützung beim Kunden vor Ort über WFL in Österreich und unsere lokalen Niederlassungen in vielen Ländern der Welt sind ebenfalls Schlüssel zum Erfolg.

Die neu integrierte Fertigungszelle „intCELL“ ist auf der rechten Seite der M20 MILLTURN montiert

Besonders zufrieden sind WFL-Kunden laut Jagersberger mit der Steifigkeit, Präzision und Vielseitigkeit seiner Maschinen sowie der hervorragenden Verfügbarkeit, wobei die Flexibilität, eine große Auswahl an Werkzeugen in den Maschinen einzusetzen, oft entscheidend ist. Dementsprechend überzeugt die MILLTURN durch ihr hervorragendes Werkzeughandling durch die große Anzahl an Standardwerkzeugen und die Aufnahme großer Bohrstangen durch die prismatische Werkzeugschnittstelle.

„Dedizierte Softwarelösungen und lebenslanger Support wie Service, Ersatzteile und Anwendungssupport sind ebenso wichtig“, sagt er. „WFL hat sich zu einem Gesamtlösungsanbieter entwickelt, was bedeutet, dass wir unsere Kunden während des gesamten Lebenszyklus einer MILLTURN umfassend und nachhaltig unterstützen, einschließlich der Maschine selbst und der Automatisierung rund um die Maschine.

„Eine weitere wichtige Neuentwicklung ist der WFL Health Check. Dieser kunden-/maschinenspezifische Maschinengeometrie-Check hilft dem Kunden, sich beispielsweise nach einem Werkzeugbruch schnell von der Korrektheit der Maschinengeometrie zu überzeugen die Geometrie der Maschine.“

Erwartungen übertreffen

WFL MILLTURNS werden hauptsächlich für Teile wie Fahrwerkskomponenten, verschiedene Arten von Turbinenwellen, Kraftstoffpumpengehäuse und andere Komponenten verwendet. Das Ziel von WFL ist es, die Erwartungen der Kunden hinsichtlich Qualität, Zuverlässigkeit und Effizienz konsequent zu übertreffen.

„Die Reduzierung der Anzahl der Verschraubungen verringert das Risiko von Verschraubungsfehlern und verbessert somit die Qualität des Prozesses. Integrierte automatische Messlösungen garantieren bestmögliche Prozessqualität. Diese Messwerte können in der fortschrittlichen WFL-Prozessüberwachungssoftware aufgezeichnet und überwacht werden. Dies trägt zur geforderten Rückverfolgbarkeit dieser Luft- und Raumfahrtkomponenten bei.

„Die MILLTURN glänzt bei der Bearbeitung großer Fahrwerkskomponenten. Das extrem geriffelte Design der Maschine, das um ein 60° geneigtes Bett zentriert ist, ermöglicht es dem Kunden, tiefe Innenbearbeitungen durchzuführen, um ein weiteres Aufspannen in einer dedizierten Maschine zu vermeiden, was zu besserer Qualität, weniger Stellfläche und geringere Betriebskosten.

In Bezug auf die Produktivitätsvorteile, die Kunden durch die Implementierung von WFL-Werkzeugmaschinen erzielen, ist der Hauptvorteil laut Jagersberger die Reduzierung der Anzahl verschiedener Maschinen, die zur Herstellung eines Teils benötigt werden.

In-Prozess-Messungen gewährleisten und erhalten bestehende Genauigkeits- und Stabilitätsniveaus

„Diese Reduzierung der Komplexität hat viele positive Auswirkungen auf die Produktionsumgebung unserer Kunden. Beispielsweise weniger Werkstückspannungen, Programmierung einer MILLTURN und weniger unterschiedliche Maschinen führt zu weniger Komplexität, einfachere Produktionsplanung, ein großes Werkzeugmagazin erleichtert Umrüstzeiten, da alle Werkzeuge für unterschiedliche Werkstücke oder unterschiedliche Vorrichtungen in der Maschine vorgehalten werden können, maximale Steifigkeit für Effizienz Bearbeitung exotischer Legierungen und kompaktes Maschinendesign sowie modernste, in die Maschine integrierte Messtechnik in Verbindung mit Prozesssteuerungssoftware .

„Die Integration unterschiedlicher Bearbeitungs- und Steuerungsschritte in einer einzigen MILLTURN reduziert Zwischenlager und Wartezeiten erheblich. Bearbeitungszeiten, Lagerkosten und Komponentenbeschaffungszeiten werden reduziert. Wir bieten schlüsselfertige Lösungen, die neben der Maschine auch Produktionsstrategie, Werkzeugauswahl und Programmierung umfassen. Unser Spektrum an technologischem Know-how umfasst die Innenbearbeitung, Flaschenbohroperationen und Plankopfoperationen für das Exzenterdrehen. Alle Vorteile der Komplettbearbeitung für die Luft- und Raumfahrt werden genutzt und neue Maßstäbe in Wertigkeit und Präzision gesetzt.

Boomend

Zu den neuesten Ergänzungen von WFL für große Teile gehören die M175 für bis zu 1700 mm Schwenkbereich und schwere Teile und die M175LS (Large Swing) für bis zu 2000 mm Schwenkbereich für mittelschwere Teile. Der M175LS ist eine besonders attraktive Maschine für die Luft- und Raumfahrtindustrie, da er viele große Fahrwerkskomponenten sowie große Scheiben schwenken kann.

„Am anderen Ende des MILLTURN-Spektrums steht die M20. Diese Maschine verfügt über zwei einfache Werkzeughalter mit automatischem Werkzeugwechsel sowie eine vollständig integrierte automatische Teilebe- und -entladung. Dies bringt die M20 in Bezug auf Vielseitigkeit und Produktivität an die Spitze.

„Mit der Übernahme von FRAI Robotics ist WFL zu einem Systemlieferanten geworden, der seinen Kunden komplette automatische Produktionssysteme anbietet. Daher wird viel F&E-Bemühungen der Closed-Door-Bearbeitung und der Systemintegration gewidmet. Damit Maschinentüren immer geschlossen und Spindeln am Laufen bleiben, müssen unterschiedliche Fachdisziplinen gut zusammenarbeiten.

Jagersberger merkt an, dass das Streben nach Exzellenz und das Verständnis, dass das Unternehmen an der Spitze der Komplettbearbeitung steht, WFL auszeichnet.

„Das Ziel des gesamten Teams ist es, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen“, schließt er. „Besonders hervorzuheben ist unser Ausbildungsprogramm. Wir bilden junge Ingenieure in Mechatronik, CNC-Zerspanung, Elektronik und anderen Bereichen aus. Diese Mitarbeiter spielen eine wichtige Rolle in den Zukunftsplänen von WFL.

„Die Komplettbearbeitung steht vor großen Herausforderungen. WFL ist immer am Ball und bestrebt, ein breites Spektrum an Bearbeitungs-, Endbearbeitungs- und Messtechnologien in unsere MILLTURN-Maschinen zu integrieren. Von Anfang an lautete unser Motto „Einmal anziehen – komplette Maschine“. Das ist und bleibt unser Ziel. Das können wir am besten.

wfl.at