Kolink Rocket v2: Version 2 des Mini-ITX schafft Platz für die neueste Hardware

Das Volumen der zweiten Generation des Kolink Rocket Mini-ITX-Gehäuses ist um fast 50 Prozent gestiegen. Der Kühler und die Grafikkarte, die mehr Platz haben, profitieren von dem erhöhten Volumen von rund 14,2 Litern. Theoretisch wirkt sich dies positiv auf Temperatur und Volumen aus.

Die Kolink Rocket v2 konkurriert nicht mehr mit dem DAN A4 SFX (Test), sondern mit dem Ncase M1 oder dem Sliger S610. Trotz des Aufstiegs zu mittelgroßen ITX-Gehäusen bleibt nur das Switch-Layout erhalten: Die Grafikkarte wird mit einem Riser-Kabel der dritten PCIe-Generation hinter das Mainboard geführt.

Der Rocket v2 bietet jetzt Platz für einen maximal 62 Millimeter hohen CPU-Kühler, der die Verwendung von flachen, aber bereits vergleichsweise leistungsstarken Modellen wie dem Thermalright AXP-100 oder Scythe Shuriken 3 (Test) ermöglicht. Grafikkarten können auch 330 Millimeter lang und 2,9 Steckplätze oder 58 Millimeter breit sein. Beide Änderungen berücksichtigen die aktuelle Hardware-Generation: Prozessoren und Grafikkarten im High-End-Bereich verbrauchen derzeit wieder etwas mehr Energie, GPUs werden mit immer größeren Kühlern auf Temperatur gebracht – Dual-Slot-Kühler werden jetzt unter klassifiziert “Radarbrüder” in diesem Segment. Verdacht “.

Kolink Rocket v2 (Bild: Kolink) Bild 1 von 9

Zur Kühlung ist ein 15 Millimeter tiefer 92-mm-Lüfter in der Abdeckung installiert. Ansonsten versorgen sich die Bauteile durch die Öffnungen an den Seitenwänden mit Luft. In dieser Anordnung befindet sich das Netzteil hinter der Vorderseite des Gehäuses, und zwei 2,5-Zoll-Festplatten können in einem Fach unten untergebracht werden.

Billiger als sein Vorgänger

Kolink berechnet für den Rocket v2 knapp 146 Euro, das sind fast 15 Euro weniger als für den Vorgänger, obwohl das gesamte Chassis jetzt aus Aluminium besteht. Der Preisverfall kann als Beweis für die wachsende Beliebtheit von Mini-ITX-Gehäusen angesehen werden, mit denen die Stückpreise gegenüber größeren Produktionsgrößen gesenkt werden können. Das Gehäuse wird voraussichtlich in der kommenden Woche den Handel erreichen.