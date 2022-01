Kim Donettes Bluesy Sounds heben Live-Musik hervor

Von den akustischen Klängen von „Alex and LIv“ bis hin zu den Rockklängen von „The Dusty Rose Band“ finden Sie an diesem Wochenende in Texarkana großartige Musik.



Whisky-Fluss ist Ihr One-Stop-Shop für eine großartige Pool- und Tanzparty. Dieses Wochenende haben sie „Joey Greer“ am Samstagabend auf der Bühne.

große Buchsen hat gutes Essen und Unterhaltung an diesem Wochenende ist heiß. „Allen Mceneaney“ wird heute Abend dort sein. Freitagabend wird „The Kim Donette Band“ die Bühne im Freien betreten. Und am Samstagabend wird „Trophy Husband“ die Bühne betreten.

verdrehte Gabel wird am Freitagabend die lokale Band „Carol Miles“ haben. Twisted Fork befindet sich im 5522 Summerhill Center.

67 Landung hat eine tolle Atmosphäre und tolle Meeresfrüchte und Steaks. Freitagabend ist „Alex und Liv“ zu sehen. Samstagabend können Sie „The Dusty Rose Band“ auf der Terrasse sehen.

Redbone-Zaubergebräu Redbone bietet großartiges Essen und natürlich einige der besten Craft-Biere von Texarkana. Am Freitagabend können Sie die Klänge von „Will Bullock, Aaron Ferrell und Dave Howe“ genießen. Am Samstagabend können Sie zu den Klängen von „The Rewind Band“ tanzen.

Wenn Sie andere Bands kennen, die in und um Texarkana spielen, lassen Sie es uns bitte wissen, damit wir sie der Liste hinzufügen können.