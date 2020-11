Kaufen Sie jetzt PlayStation 5: So erhalten Sie eine PS5

verschiedene Versionen und welche Vorteile sie bieten, haben wir in unsere umfangreichen PS5-Test für Sie erklärt. Was ist mitund welche Vorteile sie bieten, haben wir infür Sie erklärt.

Das Vorbestellvorgang für PlayStation 5 war reichlich chaotischDie Konsole ist seit Wochen so gut wie nirgends zu finden.

Zum offizielles Veröffentlichungsdatum am 19. November war das Konsole bei einigen Händlern wieder auf Lager. Aber wie erwartet war dieses Kontingent schnell ausverkauft und einige der Server von Amazon und Co. gingen auf die Knie. Vielen Kunden blieb nichts übrig.

Wenn Sie an einer PlayStation 5 interessiert sind, empfehlen wir Folgendes: prüfen Sie regelmäßig online bei den größeren Händlernob eine Vorbestellung oder ein Kauf wieder möglich ist. Die entsprechende Unten finden Sie Links zu den Geschäften. Sobald einer der Händler eine weitere Verkaufswelle ankündigt, erfahren Sie dies hier.

Wir raten davon ab, überteuerte Konsolen bei Ebay and Co. zu kaufen.. Warten Sie besser auf die nächste offizielle Verkaufswelle und sparen Sie mehrere hundert Euro.

Wichtig:: In den nächsten Wochen werden in den Filialen der örtlichen Händler keine PS5-Konsolen mehr zu kaufen sein. Dies soll mögliche Menschenmassen in Zeiten von Corona verhindern.Sie können nur online kaufen – eine Liste der Geschäfte finden Sie hier.