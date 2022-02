„John Wick 4“ von Keanu Reeves bei Amazon, Leonine-Lizenzvereinbarung

Amazon Prime Video und die deutschen Leonine Studios erweitern ihre bestehende Partnerschaft mit einem mehrjährigen Lizenzvertrag.

Als Teil des Deals erhält Prime Video für einen Zeitraum von sechs Monaten exklusive Second-Window-SVOD-Rechte für kommende Spielfilme und Home-Entertainment-Titel aus Leonines Schiefer und beinhaltet auch unveröffentlichte SVOD-Rechte exklusiv für Titel aus Leonines Inhaltsbibliothek.

Zu den Titeln gehören „John Wick 4“ von Keanu Reeves und sein Spin-off „Ballerina“ mit Ana de Armas; „Dog“, Channing Tatums Regiedebüt; „Moonfall“ von Roland Emmerich, mit Halle Berry; Nicolas Cage-Actionkomödie „Das unerträgliche Gewicht massiver Talente“; „Asterix & Obelix: The Middle Empire“ von Guillaume Canet mit Gilles Lellouche, Marion Cotillard, Vincent Cassel und Fußballstar Zlatan Imbrahimović; Jennifer Lopez mit „Shotgun Wedding“; und die Koproduktion der Leonine Studios „Die Schule der magischen Tiere 2“, die Fortsetzung von Deutschlands erfolgreichstem Kinostart des Jahres 2021.

Leonine Studios CEO Fred Kogel sagte: „Es ist fantastisch, dass wir unsere langjährige Partnerschaft mit Prime Video durch diese Vereinbarung verlängern und einen weiteren wichtigen Schritt für unser Lizenzgeschäft mit Premium-Inhalten gehen können. Zusätzlich zu unserer starken Produktionszusammenarbeit, die Serien wie „FC Bayern: Behind the Legend“, „The Gryphon“ und „One Mic Stand“ umfasst, kann Prime Video seinen Kunden jetzt die beste Auswahl an Titeln lokaler und internationaler Premiummarken bieten in unserem Portfolio in den kommenden Jahren.

Christoph Schneider, Geschäftsführer von Prime Video Deutschland, sagt: „Wir freuen uns, die Zusammenarbeit zwischen Leonine Studios und Prime Video zugunsten unserer Prime-Mitglieder zu verlängern. Sie erwarten Highlights wie „Moonfall“ mit Halle Berry, „John Wick 4“ mit Keanu Reeves und „Dog“ mit Channing Tatum und haben zudem Zugriff auf viele Filme aus dem umfangreichen Katalog der Leonine Studios. Es ist einfach toll, ein Prime-Mitglied zu sein.

Der Deal folgt Leonine Studios, die sich alle deutschen und österreichischen Rechte an Lionsgates kommenden Filmen gesichert haben.