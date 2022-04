Jessica Biel schwärmte vor ihrem 10-jährigen Hochzeitstag mit Justin Timberlake, dass sie „die Glücklichste“ sei

Jessica Biel hat eine große Liebe zu Justin Timberlake.

Die 40-Jährige hat sich kürzlich mit Access Hollywoods Zuri Hall zusammengesetzt, während sie für ihre kommende Hulu-Miniserie „Candy“ geworben hat, und sie sprach über ihr bevorstehendes 10-jähriges Jubiläum mit Ehemann Justin und was dieser Schritt für sie bedeutet.

„Manchmal habe ich das Gefühl, dass 10 Jahre im Handumdrehen vergangen sind, und manchmal denke ich: ‚Oh mein Gott, 10 Jahre sind eine wirklich lange Lebensspanne von jemandem‘“, teilte sie mit. „Ich bin einfach sehr stolz darauf.“

„Wir hatten Höhen und Tiefen wie alle anderen und darauf bin ich wirklich stolz und ich bin immer noch die glücklichste und liebe mein Leben“, sagte sie.

Justin und Jessica heirateten im Oktober 2012 bei einer wunderschönen Hochzeit in Apulien, Italien. Seitdem haben sie zwei gemeinsame Kinder aufgenommen, Silas, 7, und Phineas, 2.

Die zweifache Mutter sprach nicht nur über ihren Ehemann, sondern sprach auch über die Rolle von Candy Montgomery in der kommenden TV-Show, die man gesehen haben muss, und beschrieb die dramatische Transformation, die sie durchmachte, um eine Rolle zu spielen.

„Erzählen Sie mir etwas über die Verwandlung. Ich meine, wage ich zu sagen, nicht wiederzuerkennen? … Wie war die Verwandlung für Sie, und wie sehr hat das beeinflusst, wie Sie in Candys Welt kamen? fragte Zuri.

„Nun, das hat sicherlich so viel informiert, ich meine fast alles“, antwortete Biel. „Es ist, als hättest du deine interne Autobahn, dann ziehst du einen Anzug an, dann eine Perücke, dann eine Brille und du erkennst dich nicht mehr wieder … Es ist eine Freiheit, wirklich in der Haut eines anderen zu leben. Und das ist so hilfreich, es ist so ein unterstützendes Element.

Jessica fuhr fort, dass die Frisur, die sie im Trailer der Show sah, „riskant“ sei.

„Es war riskant, oder? Es ist eine sehr spezifische Frisur und sie hätte albern aussehen oder ablenken können“, gab sie zu. „Wir wollten sicherstellen, dass das, was wir wirklich als (Montgomerys) Auftritt an diesem Punkt in seinem Leben wahrhaben wollten, wenn wir gehen würden. Wir wollten nur sicherstellen, dass es nicht peinlich wird, und Gott sei Dank lief es gut, denn es könnte ein echtes Problem sein, wenn jemand die ganze Show nur auf deine Haare starrt und nicht auf alle anderen Elemente schaut, an denen du arbeitest so hart an.

„Candy“ wird am Montag, den 9. Mai, auf Hulu uraufgeführt und startet eine fünftägige Veranstaltung, die bis zum Finale am Freitag, dem 13. Mai, führt.

—Stephanie Swaim