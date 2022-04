Erster Call of Duty 2022-Teaser enthüllt

Es sieht so aus, als würde Infinity Ward die Vermarktung von Call of Duty 2022 beschleunigen, was auch so sein sollte Call of Duty Modern Warfare 2. Der Entwickler startete die Modern Warfare-Serie im Jahr 2019 mit großem kommerziellem Erfolg und begeisterten Kritiken nach einer Zeit von Spielen in ferner Zukunft, die Weltraumkämpfe und fortgeschrittene Bewegungen beinhalteten. Die Spieler reagierten auf diese Einträge mit gemischten Reaktionen, aber Call of Duty Modern Warfare fühlte sich wie eine Rückkehr zur Form an und erinnerte die Spieler an das goldene Zeitalter der Serie, während sie wiederholten, was das Franchise bisher vorhatte. Jetzt sieht es so aus, als wäre Infinity Ward bereit, die mit Spannung erwartete Fortsetzung zu enthüllen.

Nach der Bestätigung, dass der diesjährige Eintrag eine Fortsetzung von sein wird Call of Duty Modern WarfareInfinity Ward hat sich zu dem neuen Spiel zurückgehalten und ist jetzt noch einen Schritt weiter gegangen, indem er alle seine Instagram-Posts gelöscht und seine gepostet hat Twitter-Profilbild in einem schwarzen Kreis und sein Bannerbild in einem extrem dunklen Bild. Twitter-Nutzer MrDalekJD hellte das Bannerbild auf und obwohl es so gut wie nichts zu sein scheint, ist es ein Bild von Ghost, einer der ikonischsten Figuren der Franchise. Ghost debütierte im Original Call of Duty Modern Warfare 2 im Jahr 2009 und kehrte dann in Post-Launch-Inhalten für zurück moderne Kriegsführung (2019) und Kriegsgebiet. Es wird erwartet, dass er eine wichtige Rolle in der Kampagne des neuen Spiels spielt Es wird gemunkelt, dass er sich auf das kolumbianische Drogenkartell konzentriert.

BRECHEN: @InfinityWard hat gerade sein Twitter-Banner und sein Profilbild aktualisiert. Hier ist das Bild des Banners leicht verbessert… 👀 pic.twitter.com/ZgIqh8A9ac — Jon (@MrDalekJD) 22. April 2022

Infinity Ward hat auch ihr Instagram aktualisiert und alle Beiträge gelöscht pic.twitter.com/nGTyo6ugr5 – CharlieIntel (@charlieINTEL) 22. April 2022

Anfang dieses Monats schlug Insider RalphsValves etwas vor Das zugehörige Call of Duty würde Ende April eintreffen. Sie erwähnten auch, dass eine Enthüllung für Mai geplant sei, aber vielleicht kommt bis Ende dieses Monats ein Teaser, der den Fans sagt, wann sie sich für die richtige Enthüllung einschalten sollen. Details zu dem Projekt sind noch rar, aber es wird allgemein gemunkelt, dass es eines der ehrgeizigsten ist Aktuelle Call of Duty-Spiele mit einem brandneuen Sandbox-Modus.

Freust du dich auf das neue Call of Duty? Lass es mich in den Kommentaren unten wissen oder kontaktiere mich unter Twitter @Cade_Onder.