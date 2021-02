Jennifer Lopez spielt die Netflix-Adaption ‘The Cipher’

Netflix hat sich für Isabella Maldonados Detektivgeschichte über einen FBI-Agenten entschieden, der in einen Serienmörderfall verwickelt ist, der sich in eine Katz-und-Maus-Verfolgungsjagd verwandelt.



Von Jennifer Lopez wird erwartet, dass sie eine Spielfilmadaption von spielt Die Nummer für Netflix.

Netflix entschied sich für den gleichnamigen Roman der Krimiautorin Isabella Maldonado, um ihn für den Bildschirm anzupassen.

Die Geschichte dreht sich um die FBI-Agentin Nina Guerrero (Lopez), die sich in das Netz eines Serienmörders hineingezogen fühlt, nachdem sie komplexe Codes und Rätsel online gestellt hat, die den jüngsten Morden entsprechen, um eine Katz- und Mausjagd zu locken.

Lopez wird mit Elaine Goldsmith-Thomas und Benny Medina produzieren, während Liza Fleissig, Ginger Harris-Dontzin, Maldonado und Catherine Hagedorn die Credits der ausführenden Produzenten teilen. Courtney Baxter wird Associate Producer.

Lopez – ersetzt durch CAA, The Medina Company und Hirsch Wallerstein – wird als nächstes in Universal Comedy zu sehen sein Heirate mich gegenüber Owen Wilson.

Bevor Maldonado Kriminalromanautorin wurde, absolvierte sie die FBI National Academy in Quantico und erreichte als erste Latina in ihrer Abteilung den Rang eines Kapitäns. Sie befehligte die Abteilung für Sonderuntersuchungen und forensische Pathologie, bevor sie nach 22 Jahren im Amt in den Ruhestand ging.