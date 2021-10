Jakob Pöltl von den Spurs erhöht die Pflichten

MILWAUKEE – Nachdem im Mai letzten Jahres die dritte Saison von Jakob Pöltl bei den Spurs zu Ende gegangen war, schickte Trainer Gregg Popovich den großen Österreicher mit einer To-Do-Liste in den Sommer.

Beim Basketball geht es darum, den Ball in den Korb zu bekommen. Spurs wollte, dass Pöltl in dieser Saison stärker in diese Bemühungen eingebunden wird.

So weit, ist es gut.

Vor dem Spiel am Samstag in Milwaukee hatte Poeltl in seinen ersten fünf Spielen zweistellig geschlagen, darunter eine Karrierebestleistung von 27 Punkten bei einer Niederlage in der Verlängerung gegen die LA Lakers.

“Es kommt irgendwie auf das zurück, was mir die Trainer diesen Sommer gesagt haben, dass sie mich mehr einbringen und aggressiver machen wollen”, sagte Pöltl, 26. „Es ist eine neue Rolle für mich.

Tatsächlich hat Pöltl Anzeichen dafür gezeigt, dass er sich zunehmend in den Pick-and-Roll-Teil der Offensive einmischt.

Seine Teamkollegen suchen ihn und auch das kommt als Anweisung von Popovich.

“Er ist ein besserer Torschütze, als die Leute denken”, sagte Popovich. „Ich versuche, unsere Jungs dazu zu bringen, den Ball mehr auf ihn zu werfen, denn das ist er traditionell nicht. Es ist ihnen neu. Aber er muss ein bisschen Ball haben.

In seinen ersten fünf NBA-Kampagnen – einschließlich seiner ersten beiden in Toronto – hat Pöltl im Durchschnitt nie die 8,6 Punkte überschritten, die er in der letzten Saison gesammelt hat.

Die 15,6 Punkte pro Spiel, die Pöltl im Samstagsspiel durchschnittlich erzielte, wären fast doppelter Karriererekord gewesen.

Pöltl versuchte in seinen ersten fünf Spielen 56 Schüsse, insgesamt 38. In der vergangenen Saison hatte er im Januar insgesamt 66 Field Goal-Versuche.

„Ich bin einfach mehr in das Spiel eingebunden“, sagte Pöltl. „Nicht nur die Pick-and-Roll-Situationen, sondern auch das Blitzen zum hohen Pfosten, das Fangen des Balls als eine Art Bahn, das Auffinden von Jungs bei Backdoor-Pässen. Es sind viele neue Situationen.

Um sich auf seine erweiterte Rolle vorzubereiten, verbrachte Pöltl einen Großteil seines Sommers im Fitnessstudio mit Dejounte Murray.

Er sagte, die Arbeit habe die Pick-and-Roll-Verbindung zwischen den beiden verbessert.

„Das ist ein großer Teil unseres Angriffs“, sagte Pöltl. „Wir reden viel darüber. Er vertraut mir diesen Taschenpass an und ich versuche, ihn gut zu lesen.

Die Straßenmassen bitte Pop

Das Spiel am Samstag war das zweite eines Roadtrips mit drei Spielen und das vierte Auswärtsspiel der Spurs der Saison.

Popovich sagte, die reduzierten Fähigkeiten, die die Pandemie erforderte, ließen ihn eine feindliche Menschenmenge auf der Straße mehr schätzen.

“Es zeigt wirklich, dass dies ein Basketballspiel ist, das den Leuten wichtig ist”, sagte Popovich. „Das begeistert auch uns. Meine Säfte fließen mehr.

Popovich sagte, dass das Spielen von Spielen ohne Lüfter in den letzten beiden Spielzeiten “wie ein Training am Samstagmorgen” sei.

“Es hat viel weniger Spaß gemacht”, sagte Popovich. “Es ist viel schöner, die Fans schreien, klatschen und buhen zu hören.”

Ex Spur Hill schließt sich der Kreis

Milwaukee-Trainer Mike Budenholzer trainierte George Hill zum ersten Mal als 22-jähriger Spurs-Rookie in der Las Vegas Summer League 2008.

Nun ist Hill, 35, der älteste Staatsmann in Budenholzers Bucks-Team.

„Er ist jemand, den wir lieben“, sagte Budenholzer. “Es gibt einen Geist und eine Art von Charakter und Selbstlosigkeit, die er vom ersten Tag an hatte.”

Hill verließ die Spurs 2011 im Draft Night Trade mit Indiana, der Kawhi Leonard nach San Antonio brachte.

Hill ist seitdem von den Pacers nach Utah, Sacramento, Cleveland, Milwaukee, Oklahoma City und Philadelphia gezogen.

Die Bucks sahen, dass Hill eine versierte und konsistente Defensivpräsenz hatte, als sie ihn im Sommer neu verpflichteten.

“Es gibt einen Punkt, an dem wir den Film unterbrechen, und man sieht, dass er einige Abweichungen durchmacht und diese Länge auf dem Platz weitergeht”, sagte Budenholzer. „Er ist gerade erwachsen geworden. Wir haben das Gefühl, dass er ein weiterer Starter ist, egal ob wir ihn von der Bank aus einsetzen oder nicht.

