It’s Beer Day – Was ist Yakimas Trashest-Favorit?

Die Planeten haben sich im Bieruniversum ausgerichtet. Heute ist Internationaler Biertag, das Moxee Hop Festival beginnt und eine E-Mail mit dem Titel “The Most Popular Trash Beer In Every State” erscheint.

Dies – ist – das – Große – Bier – Konvergenz!

Also servieren wir sie kalt.

Washingtons beliebtestes Trash Beer

Von Werkstattmedien – Sie überprüften die Online-Suche nach über 30 preiswerten amerikanischen Bieren, um festzustellen, welche Biere am gefragtesten waren und daher in welchen Staaten am beliebtesten sind. Sie können wahrscheinlich die Wahl des Staates Washington erraten. In Washington ist Rainier das beliebteste „Trash“-Bier, der einzige Staat, der diesem Bier treu ist. Oregons schuldiger Guru ist Keystone. In Idaho ist es Keystone Light.

Insgesamt beansprucht Natural Light den Titel des beliebtesten Trash-Biers der USA und gewinnt 10 von 50 US-Bundesstaaten. Sie können den vollständigen Bericht und die Karte sehen hier.

Hier ist ein Schluck Welt!

Heute ist der erste Freitag im August. Dieses Jahr stellt sich heraus, dass der 6. Geburtstag meines jüngeren Bruders ist, Happy Birthday Al! Es ist auch Internationaler Biertag.

„Ein gutes Bier kann man an einem Schluck beurteilen… aber du solltest dir besser sicher sein. ”

„Der erste Freitag im August ist ein Toast auf die Lagerbiere, Lagerbiere und Pilsner, die den Internationalen Tag des Bieres platzieren. . danke denen, die in Ihrer Nähe daran arbeiten, großartige Biere zu brauen … weil der Internationale Biertag die Welt zusammenbringt und Biere aus allen Kulturen an einem bemerkenswerten Tag feiert.“

Jetzt gibt es eine Botschaft, die wir alle unterstützen können. Als Rodney King fragte, ob wir alle miteinander auskommen könnten, sprach er über so etwas!

Tue deinen Teil

Die Website zum Internationalen Biertag empfiehlt Ihnen, ein neues Bier zu probieren. Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie versuchen sollen, finden Sie hier einige Vorschläge.

Nehmen Sie an einer Verkostung teil – Ja, wie Weinproben gibt es auch Bierproben.

– Ja, wie Weinproben gibt es auch Bierproben. Holen Sie sich einen Flug – Viele Kneipen und Brauereien bieten einen Flug mit ein paar Unzen von 4 bis 5 Bieren zum Probieren an.

– Viele Kneipen und Brauereien bieten einen Flug mit ein paar Unzen von 4 bis 5 Bieren zum Probieren an. Ein Quiz machen – Es gibt mehrere Geschmacksprofil-Quiz online, die Ihnen bei der Auswahl Ihres nächsten Bieres helfen. Sie können auch ein Quiz machen, um Ihr Bierwissen herauszufinden. Wie dieser bei Lustige Anekdoten.

– Es gibt mehrere Geschmacksprofil-Quiz online, die Ihnen bei der Auswahl Ihres nächsten Bieres helfen. Sie können auch ein Quiz machen, um Ihr Bierwissen herauszufinden. Wie dieser bei Lustige Anekdoten. Frag den Barkeeper – Sie können Sie basierend auf Ihren Geschmackspräferenzen führen. Dann danken Sie ihnen und geben Sie ihnen ein Trinkgeld, besonders wenn sie gute Ratschläge gegeben haben.

– Sie können Sie basierend auf Ihren Geschmackspräferenzen führen. Dann danken Sie ihnen und geben Sie ihnen ein Trinkgeld, besonders wenn sie gute Ratschläge gegeben haben. Besuch einer Brauerei – Führungen durch die Brauerei bieten Kostproben an. Sie werden nicht nur ein Bier finden, das Sie lieben, die meisten Brauereien haben eine reiche Geschichte. Schon die jüngsten Brauereien erzählen spannende Geschichten über ihre Gründer oder ihre Rezepte.

Moxee Hop Fest … Los geht’s!

Und schließlich ist das Moxee Hop Festival eher wie das Aufheben des Desserts zum Schluss.

Die zweitägige Party startet heute und ihr erfahrt alles darüber auf der Website HIER.

Da reden wir über Bier. Wissen Sie dies:

BIERGARTEN – DECKUNGSGEBÜHR $ 15.00 BEIDE TAGE – MEHR ALS 20 BIERE INKLUSIVE • BALL BREAKER • HOP CAPITAL BREWING-YAKIMA • IRON HORSE-ELLENSBURG • SIN BANDERAS GEWINNT

ANIMATION AUF DER BIERGARTENBÜHNE FREITAG, 6. AUGUST:

HUNTER STILES 18 UHR – BLAUES TATTOO 21 UHR-12 UHR

Die Stadt Moxee feiert ihr 100-jähriges Bestehen als Gemeinde, die Zeit der Nostalgie!