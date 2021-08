Depay, Dumfries punktet, Niederlande dominieren Österreich bei der EM 2020

AMSTERDAM (dpa) – Diesmal sahen die Niederlande nie so aus, als hätten sie ihre Zwei-Tore-Führung verloren.

Memphis Depay und Denzel Dumfries erzielten in jeder Halbzeit ein Tor, als die Niederländer am Donnerstag souverän mit 2:0 gegen Österreich ins Achtelfinale der Europameisterschaft einzogen.

“Wir haben heute andere Qualitäten gezeigt”, sagte der niederländische Trainer Frank de Boer. “Defensiv waren wir viel besser als (gegen) die Ukraine.”

Depay schickte in der 11. Minute einen Elfmeter für sein 27. Tor in 66 Länderspieleinsätzen in die Ecke. Dumfries erzielte nach einem selbstlosen Assist von PSV Eindhovens Teamkollege Donyell Malen auf dem 67. Platz sein zweites Tor des Turniers – nach seinem letzten Sieg gegen die Ukraine.

Ein Foul des österreichischen Kapitäns David Alaba an Dumfries sorgte in der Johan Cruyff Arena für den niederländischen Elfmeter, allerdings erst, nachdem Schiedsrichter Orel Grinfeeld den Vorfall auf der Leinwand überprüft hatte.

Dumfries, ein Flügelspieler, der an den fünf Toren der Niederlande beim Turnier beteiligt war, wurde nach dem Spiel gefragt, ob sich sein Turnier wie ein Kindheitstraum anfühle.

„Es sieht langsam so aus“, sagte er.

Die Niederlande nehmen zum ersten Mal seit sieben Jahren an einem großen internationalen Fußballturnier teil und sind mit einem Spiel vor Schluss ins Achtelfinale eingezogen. Der Niederländer, dessen einziger großer Turniersieg bei der Europameisterschaft 1988 einfuhr, wurde bei der WM 2014 in Brasilien Dritter.

Österreich drohte bei seiner Rückkehr nach einer Leistenverletzung selten mit dem Ausgleich gegen eine wohlgeordnete niederländische Abwehr um Matthijs De Ligt.

“Er hat ein paar Eingriffe gemacht, bei denen man seine Kraft, seine Geschwindigkeit, seine Stärke in der Luft sehen konnte”, sagte De Boer über den Juventus-Spieler.

Österreichs nächster Schuss war ein Distanzschuss von Alaba in der 82. Minute. Die Mannschaft hatte etwas mehr Ballbesitz als die Niederlande, schaffte aber während des gesamten Spiels nur einen Torschuss.

“Wir haben uns keine wirklichen Chancen erarbeitet”, sagte der österreichische Verteidiger Aleksandar Dragović. „Daran müssen wir arbeiten. “

Im anderen Gruppenspiel besiegte die Ukraine in Bukarest Nordmazedonien mit 2:1. Der niederländische Sieg hat Nordmazedonien ausgelöscht.

Österreich spielte ohne Marko Arnautović. Der Stürmer wurde von der UEFA für ein Spiel gesperrt, weil er einen nordmazedonischen Spieler beim Auftakt der EM 2020 beleidigt hatte. Der Vorfall trübte Österreichs ersten Sieg bei einem großen Turnier seit 31 Jahren und seinen ersten bei der EM.

Dumfries’ Tor und seine Gesamtleistung rechtfertigten erneut De Boers Entscheidung, das traditionelle niederländische System von vier Verteidigern, drei Mittelfeldspielern und drei Stürmern zugunsten von drei Verteidigern, fünf Mittelfeldspielern und zwei Stürmern aufzugeben.

Dumfries ist ein Außenstürmer, der über die rechte Flanke sprinten und im gegnerischen Strafraum für Probleme sorgen kann.

Auch im Auftaktspiel am Sonntag führten die Niederländer mit 2:0, doch die Ukraine erzielte beim 2:2 zwei Tore. Dumfries erzielte an diesem Tag in der 85. Minute den Siegtreffer.

Die Niederlande bestreiten am Montag ihr letztes Spiel der Gruppe C gegen Nordmazedonien ebenfalls in Amsterdam. Österreich trifft in Bukarest auf die Ukraine.

“Wir haben noch die Qualifikation für das Achtelfinale in unseren Händen”, sagte Österreichs Trainer Franco Foda.

