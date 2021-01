Ist Netflixs Freud eine wahre Geschichte? Wie die Serie Freiheiten nimmt

Sigmund Freud ist ein Mann, von dem die meisten von uns gehört haben, aber nur wenige von uns wissen viel. Das wird sich mit dem neuen achtteiligen deutschsprachigen Drama Freud ändern, das auf Netflix ausgestrahlt wird.

Der österreichische Schauspieler Robert Finster spielt in diesem in Wien angesiedelten Thriller mit Untertiteln die Hauptrolle, der eine echte Figur annimmt und ihn in eine fiktive Handlung versetzt. Jung und ehrgeizig arbeitet er an seinen Theorien der Psychoanalyse und hilft einem Inspektor, eine Reihe von Verbrechen aufzuklären. So wie du es tust.

Aber wer war Sigmund Freud?

Freud wurde 1856 in eine jüdische Familie geboren. Er studierte Medizin an der Universität Wien und arbeitete im städtischen Krankenhaus. Er wurde schließlich Professor mit einer klinischen Praxis in der Stadt, musste jedoch 1938 Österreich verlassen, um vor den Nazis zu fliehen. Ein Jahr später starb er im Exil in Großbritannien.

Freud wird oft als Vater der Psychoanalyse bezeichnet, und obwohl viele seiner Theorien immer noch umstritten sind, hat er einen großen Einfluss auf die Populärkultur sowie auf unsere modernen Überzeugungen über Träume, Unterbewusstsein und Psychologie.

Er argumentierte, dass der menschliche Geist in drei Teile geteilt werden könnte – die ID (tierische Impulse), das Über-Ich (intellektuelle Gedanken) und das Ego, die hoffentlich ein Gleichgewicht zwischen beiden schaffen würden.

Er ist berühmt dafür, dass er behauptet, dass das meiste menschliche Verhalten durch Ereignisse in unserer Kindheit erklärt werden kann, und viele dieser Theorien drehten sich um sexuelles Verlangen, einschließlich des berühmten Ödipus-Komplexes. Die Wörter, die er durch seine Theorien in unser Vokabular einführte, umfassen Libido, Verleugnung, Unterdrückung, Kathartik und Neurotik.

Ist ihre Familie nicht auch berühmt genug?

Ja. Sigmund hatte zwei prominente Enkel: den berühmten Koch, Abgeordneten und Gastgeber Clement Freud und den Künstler Lucien Freud. Ihre Urenkelin Emma Freud ist Drehbuchautorin, Moderatorin und Partnerin von Four Weddings und Bestattungsautor Richard Curtis. Eine weitere seiner Urenkelinnen ist die Modedesignerin Bella Freud, die für ihre Pullover aus den 1970er Jahren berühmt ist, sowie die Schriftstellerin Esther Freud, die Frau des Schauspielers David Morrissey.

Freud wird ab Montag, dem 23. März, auf Netflix ausgestrahlt. Wenn Sie etwas anderes zum Anschauen suchen, lesen Sie unseren TV-Guide