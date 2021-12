Israelischer Dokumentarfilm erzählt reale Beziehung zwischen Auschwitz-Häftling und SS-Offizier

‚Nazisploitation‘, ein popkulturelles Subgenre, das sich auf Holocaust-Bilder und -Geschichten zur perversen Unterhaltung stützt, basiert auf der Idee, dass es geschmacklose Möglichkeiten gibt, eine unvergleichliche Tragödie zu interpretieren, die dennoch lehrreich sein kann.

Die Form erreichte ihren Höhepunkt – oder je nach Perspektive ihren Tiefpunkt – mit Filmen über verbotene Liebesgeschichten zwischen Nazis und Juden oder Nazis und anderen Überlebenden ihrer Brutalität. In einem bemerkenswerten und polarisierenden Beispiel, dem erotischen italienischen Drama „The Night Porter“ von 1974, spürt eine Überlebende eines Konzentrationslagers ihre ehemalige Wache auf, um ihre sadomasochistische Beziehung wiederzubeleben. In einem anderen, dem niederländischen Spionagethriller „Black Book“ aus dem Jahr 2006, beginnt ein jüdisches Mitglied des niederländischen Widerstands im Rahmen seiner Berichterstattung eine Beziehung mit einem SS-Offizier, entwickelt jedoch echte Gefühle für ihn.

Beide Filme sind fiktive (oder stark fiktive) Interpretationen einer solchen Liebesgeschichte, in denen mit erfundenen Geschichten Fragen zu Machtdynamiken und verinnerlichten Schuldgefühlen gestellt werden.

Die Geschichte gibt uns ein konkretes Beispiel dafür, wie diese Art von Beziehung aussah: die Geschichte von Helena Citron, die als Teenager jüdische Häftlinge in Auschwitz war, und Franz Wunsch, dem österreichischen SS-Offizier, der gerade entschieden hat, während sie sie im Gefängnis behielt Todeslager und hörte sie alte deutsche Liebeslieder singen, dass sie die Liebe seines Lebens war.

Jetzt wird diese Geschichte in dem israelischen Dokumentarfilm „Love It Was Not“ erzählt, der letzte Woche in den Vereinigten Staaten ausgestrahlt wurde, nachdem er letztes Jahr für einen Ophir Award als bester Dokumentarfilm in Israel nominiert worden war. Und wie der Titel schon sagt, war die wirkliche Dynamik in diesem Fall nicht leicht zu definieren.

Am wichtigsten ist aus jüdischer Sicht die Tatsache, dass es keine gegenseitige Liebesbeziehung war. Im Lager hatte Wunsch alle Karten in der Hand; er konnte entscheiden, ob Citron und seine Familie leben oder sterben würden. Der Film schildert seine Verliebtheit als eine Art Bewältigungsmechanismus für die barbarischen Taten, die er gegen alle anderen Juden im Lager verübte – Wunsch verlagerte seine Menschlichkeit offenbar auf seine Nachbarin, indem er sie allein auf Lemon umleitete.

Citron wiederum tat, was jeder in ihrer Situation tun würde, und nutzte jeden möglichen Hebel, um ihr eigenes Überleben zu sichern, tauschte ihre Zuneigung aus, um Wunsch davon zu überzeugen, sie in eine weitere Arbeitsbaracke zu bringen . gesund, als sie an Typhus erkrankte. Ein Großteil der Aufmerksamkeit für die Geschichte in den folgenden Jahrzehnten konzentrierte sich darauf, wie sehr Lemon es tatsächlich genoss, die Rolle zu spielen, und ob es einen Teil von ihr gab, der Wunschs Zuneigung erwiderte.

In dem Film sehen wir ein berüchtigtes Foto von ihr in Auschwitz, in ihrer gestreiften Uniform, wie sie scharf in die Kamera lächelt, wie es nur wenige jüdische Häftlinge im Lager hatten. Wir sehen auch die Aussage, die sie Jahrzehnte später für Wunsch machte, als er von der österreichischen Regierung wegen seiner Rolle im Holocaust verklagt wurde.

Die Regisseurin Maya Sarfaty rekonstruiert die Geschichte von Citron und Wunsch hauptsächlich durch Archivinterviews – ihre beiden Probanden und verschiedene andere Zeugen (einschließlich anderer Lagerüberlebender) haben ihre Geschichten zuvor im israelischen Fernsehen und im Fall von Wunsch vor seinem Tod durch eine persönliche Videoaufzeichnung erzählt. Gelegentlich gibt es neue Interviews, wie das von Wunschs Tochter, die es seltsam fand, dass ihr Vater zeitlebens eine Fackel für seinen jüdischen Gefangenen trug.

Safartys wichtigste Innovation im Geschichtenerzählen entlehnt sich einer von Wunschs Macken – er schnitt Lemons Smiley-Foto aus Auschwitz aus und fügte es in eine Vielzahl schönerer Rahmen ein, um sich vorzustellen, wie die beiden ein glückliches Zusammenleben führen. . So erstellt die Filmemacherin auch Dioramen aus Citrons Foto, um ihre Geschichte zu erzählen – was allerdings auch den (vielleicht beabsichtigten) Effekt hat, ihr grausiges Erlebnis fast kindlich zu machen.

Die meisten Entscheidungen, die Citron im Lager trifft, gehen in tragische neue Welten über, einige Dinge können ihr ihre überlebenden Freunde und Familie nicht verzeihen: Allen voran die Tatsache, dass sie sich auf Wunsch verlässt, um eine Schwester zu retten, die für die Gaskammern bestimmt ist, während lässt ihre beiden kleinen Kinder sterben. Der Titel des Films bezieht sich auf den Namen eines der Lieder, die Citron bei Wunsch im Lager singen würde, ein Zeichen dafür, dass dieser Beziehung vielleicht wenig Emotionen zugrunde lagen. Trotz des Boulevardcharakters des Filmthemas ist Safartys Ansatz alles andere als ausbeuterisch.

„Love It Was Not“ ist in den USA zum Video-on-Demand-Verleih verfügbar. PJC