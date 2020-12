Interview mit Wolfgang Ischinger: “Trump bleibt ein effizienter Störfaktor”

Donald Trump wird auch nach seiner Übergabe an Joe Biden einen spürbaren Einfluss haben. Davon ist der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, überzeugt. Eine weitere Herausforderung ist das Verhältnis zwischen der NATO und ihrem Mitglied Türkei.

Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hofft auf eine Wiederbelebung der NATO unter dem neuen US-Präsidenten Joe Biden. “Ich gehe davon aus, dass die Bundesregierung in der künftigen Biden-Regierung einen Partner haben wird, der die NATO erneut unterstützen wird das Möchte Konsultations- und Entscheidungsgremium bilden “, sagte Ischinger im Podcast “Zero Hour”.

Neben der gerechten Verteilung der finanziellen Belastung sieht er die Beziehung zur Türkei als zentrale Herausforderung. “Wir müssen – darf ich es so sagen? – die Türkei zu unserer Brust nehmen. Wir dürfen es nicht ablehnen. Das bedeutet nicht, dass wir die Türkei mit dem davonkommen lassen, was sie nicht tun sollte. Aber wir müssen in einen Dialog mit der Türkei eintreten kann sich auch informell intensivieren “, sagte Ischinger, der einst Botschafter in Washington und London war. “Ich glaube auch, dass Washington sehr gut weiß, wie wichtig es ist, die Türkei nicht abdriften zu lassen.”

Ischinger erwartet, dass Donald Trumps Allgegenwart abnimmt, der gewählte Präsident jedoch seinen Einfluss behält. “Die Macht, die Donald Trump im Moment verkörpert, wird wahrscheinlich an Glanz verlieren, wenn die neue Regierung Fuß fasst und den 350 Millionen Amerikanern zeigt: Wir stellen den Kampf gegen Corona in den Vordergrund unserer Bemühungen und versuchen nicht zu diskutieren das weg “, sagte Ischinger. “Aber Donald Trump kann immer noch ein unglaublich effizienter Störfaktor sein.”

Ischinger erwartet auch keine “Rückkehr in ein transatlantisches Paradies” – was in dieser Form noch nie passiert ist. “Wir hatten schon immer auch transatlantische Krisen. Was dank der Trump-Jahre nicht leicht umzukehren sein wird, sind die Zweifel an der Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit unseres amerikanischen Partners.”

