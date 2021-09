Instagram stürzt für frustrierte Nutzer auf der ganzen Welt ab

Instagram scheint für viele frustrierte Benutzer auf der ganzen Welt down zu sein.

Laut DownDetector haben am Donnerstag mittag mehr als 6.000 Instagram-Nutzer Probleme mit der App gemeldet.

MailOnline hat Facebook, den Besitzer der Foto-Sharing-App, um einen Kommentar gebeten.

Instagram-Benutzer strömten zu Twitter, um ihre Frustrationen zu teilen und zu überprüfen, ob andere Benutzer die gleichen Probleme hatten.

Während der Grund für den Ausfall unklar bleibt, gaben 51 % der Befragten an, nicht auf die App zugreifen zu können, 29 % gaben an, Serverprobleme zu haben, und 21 % gaben an, Probleme mit der App Instagram-Website zu haben.

Es ist eine der beliebtesten Social-Media-Apps der Welt, aber es sieht so aus, als wäre Instagram abgestürzt

#instagramdown ist jetzt der letzte Schrei auf Twitter, das oft die erste Anlaufstelle ist, wenn Benutzer nicht auf eine App zugreifen können.

Ein Twitter-Nutzer sagte: „Ich dachte wirklich, ich hätte Probleme mit meiner Internetverbindung. #instagramdown. ‘

Andere getwittert: ‘Ich habe Instagram gelöscht, nur um herauszufinden, dass alle auf Twitter das gleiche Problem haben.’

Downdetector sammelt Absturzberichte aus mehreren Quellen, darunter Twitter und Berichte, die auf seinen Websites und mobilen Apps eingereicht werden.

Die Website zeigt, dass die Berichte über Instagram-Ausfälle kurz nach 8 Uhr morgens dramatisch zunahmen und ihren Höhepunkt nach Mittag erreichten.

“Die einzigen beiden Apps, die mich nicht im Stich lassen”: Instagram scheint einen Ruf für Pannen zu haben

@ lheria3 twitterte: “Ich dachte wirklich, ich hätte Probleme mit meiner Internetverbindung.” Twitter ist oft die erste Anlaufstelle, wenn Nutzer nicht auf eine App zugreifen können

Instagram scheint nach anderen Vorfällen Anfang des Jahres für Blackouts bekannt zu sein.

Im Juni gingen Facebook, WhatsApp und Instagram – die alle im Besitz von Facebook sind – alle zusammen, von denen mehr als 1.000 Menschen in Ländern wie den Vereinigten Staaten, Marokko, Mexiko und Bolivien betroffen waren.

Im März gab es weitere Instagram-Ausfälle, darunter einen am 26. März, der eine Reihe großer US-Städte wie New York, Seattle und San Francisco sowie andere auf der ganzen Welt wie Großbritannien, China und Australien traf.