Innovation und Unternehmertum sind wichtige Entwicklungstreiber

Islamabad: Ein zweitägiger Leadership-Workshop für neu ernannte Vizekanzler wurde an der Kohsar University in Murree erfolgreich abgeschlossen. Der Workshop wurde vom Interuniversity Consortium for the Promotion of Social Sciences (IUCPSS), dem größten Netzwerk pakistanischer Universitäten, in Partnerschaft mit dem American Institute of Pakistan Studies (AIPS) und der Kohsar Murree University organisiert.

Der Workshop brachte 16 neu ernannte Vizekanzler aus ganz Pakistan zusammen. Prof. Dr. Atta-ur-Rahman, Vorsitzender der Nationalen Arbeitsgruppe Wissenschaft und Technologie des Premierministers, eröffnete den Workshop und hielt eine Grundsatzrede zum Thema „Zukünftige Richtungen in der Hochschulbildung“.

Er glaubte, dass Pakistan Bildung, Wissenschaft und Technologie betreiben müsse, um eine starke Nation zu werden. Innovation und Unternehmertum sind die Hauptmotoren der sozioökonomischen Entwicklung.

Lehrer. Dr. Muhammad Iqbal Choudhary Generalkoordinator, COMSTECH Islamabad hielt als Gastredner eine Rede zum Thema internationale akademische Verbindungen zwischen OIC-Ländern. Prof. Dr. Muhammad Mujahid Rektor, Pak-Austria Fachhochschule Institute of Applied Sciences and Technology, Haripur sprach zum Thema Innovation, National and International Links: A Case Study of Pak-Austria Fachhochschule Institute of Applied Sciences and Technology: Haripur. Eine interaktive Sitzung zum Thema Forschungsmentorship und die Bedeutung der Fakultätsausbildung wurde von Prof. Anita M. Weiss, International Studies Program, University of Oregon, moderiert, während Prof. Dr. Habib Bukhari, Vizekanzler, Kohsar Murree University, über Möglichkeiten zur Forschungsförderung sprach . und Herausforderungen.

Die Vizekanzler besuchten den Campus der Kohsar University im Punjab House Murree, wo sie an einer Baumpflanzaktion teilnahmen.

Am zweiten Tag hielt Dr. Javaid R. Laghari, ehemaliger Präsident der HEC, eine Keynote zum Thema internationale Best Practices in der Hochschulverwaltung. Er hob auch verschiedene Herausforderungen hervor, denen sich der pakistanische Hochschulsektor gegenübersieht. Während der Sitzung über Herausforderungen und mögliche Lösungen des Universitätscampus, ehemaliger COMSATS-Exekutivdirektor Dr. SM Junaid Zaidi, Prof. Dr. Muhammad Mukhtar Vizekanzler National Skills University, Prof. Dr. Rauf-I-Azam Vizekanzler des Punjab Rasul Technische Universität, Prof. Dr. Jehanzeib Khan Vizekanzler Universität der FATA und Prof. Dr. Muhammad Suleman Tahir Vizekanzler Khwaja Fareed University of Engineering & Information Technology (KFUEIT) Rahimyar Khan teilte ihre Erfahrungen. Während der Sitzungen hoben die Vizekanzler verschiedene finanzielle, administrative, akademische und andere Herausforderungen hervor, vor denen insbesondere die neu gegründeten Universitäten stehen.

Die Vizekanzler schlugen eine Erhöhung der Mittelzuweisung für die Universitäten vor, wobei die Autonomie der Universitäten respektiert wird, indem die externe Einmischung, der gegenseitige Austausch und der interuniversitäre Austausch zwischen Professoren und die Gewährung eines Reisestipendiums durch beendet werden HEC durch Förderung des Austauschs und der Studentenmobilität durch eine übergreifende Liste von Studiengängen an ähnlichen Universitäten. Programme, die den Problemen der neu gegründeten Universitäten und der engen Verbindung zwischen neu gegründeten und alten Universitäten besondere Aufmerksamkeit widmen.

Sie einigten sich auch darauf, dem Netzwerk der Studentenvereinigungen beizutreten, um ein effektives Engagement der Studenten zu gewährleisten und die studentischen Clubs / Gesellschaften auf dem Campus zu stärken. Der Vorsitzende der Task Force für Wissenschaft und Technologie des Premierministers, Prof. Atta-ur-Rahman, versicherte seine Zusammenarbeit bei der Lösung der Probleme. Auf Anregung der teilnehmenden Vizekanzler kündigte die nationale IUCPSS-Koordinatorin Murtaza Noor an, dass regelmäßig solche nützlichen interaktiven Sitzungen abgehalten werden, damit Hochschulleiter kontinuierlich von den Erfahrungen und bewährten Verfahren der anderen lernen können.