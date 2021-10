Infineon eröffnet Werk in Österreich zu Beginn des Ausbaus der Chipkapazitäten

Das Logo des Halbleiterherstellers Infineon ist am 3. Juni 2018 in Villach, Österreich zu sehen. REUTERS / Lisi Niesner / File Photo

VILLACH, Österreich, 17. September (Reuters) – Deutschlands Infineon (IFXGn.DE) hat am Freitag ein 1,6 Milliarden Euro teures Werk in Österreich eröffnet, um seine Fähigkeit zur Stromversorgung von Chips für Autos, Rechenzentren und erneuerbare Energien zu stärken.

Infineon erhöht seine Kapazitäten, da die globalen Lieferketten für Halbleiter nach wie vor unter extremer Belastung stehen und die meisten großen Automobilhersteller aufgrund eines Mangels an Chips gezwungen sind, die Produktion einzustellen.

Das drei Monate früher fertig gestellte Werk Villach wird Chips auf Wafern herstellen, die 300 mm dünner als ein menschliches Haar sind und wie eine “Megafab” mit einem bestehenden deutschen Werk in Dresden zusammenarbeiten.

„Angesichts der wachsenden Nachfrage nach Halbleitern für das Leistungsmanagement könnte unser Zeitpunkt für den Ausbau neuer Kapazitäten nicht besser sein“, sagte CEO Reinhard Ploss vor einer Eröffnungsfeier mit dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz und EU-Kommissar Thierry Breton.

Ploss sagte, Infineon werde Käufer, die derzeit bereit seien, astronomische Preise zu zahlen, nicht angreifen, sondern müsse die Investitionskosten decken, die ihm drohen, um die boomende Nachfrage zu decken. “Wir erwarten erhebliche Preiserhöhungen”, sagte er gegenüber Reportern.

Infineon hat seine Umsatzprognose in Villach von 1,8 Mrd. € auf 2 Mrd. € angehoben, was eher auf höhere Verkaufspreise als auf gestiegene Mengen zurückzuführen ist. Die Megafabrik Dresden-Villach könnte zusammen einen Umsatz von 5 Milliarden Euro erwirtschaften.

Infineon mit Sitz in München, der führende Zulieferer der Automobilindustrie, hatte selbst Probleme, Lieferverpflichtungen einzuhalten, nachdem ein Wintersturm ein Werk in den USA zerstört hatte und Coronavirus-Sperren den Betrieb in Malaysia beeinträchtigten.

Die zusätzliche Produktion von spezialisierten Power-Chips in Villach wird der steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, Rechenzentren sowie Wind- und Solaranlagen gerecht.

Aber das wird die breitere Halbleiterkrise nicht sofort lindern, bei der Infineon mit Engpässen in “Back-End” -Einrichtungen konfrontiert war, in denen Chips in Endprodukte verpackt werden.

Ploss lehnte es ab, sich auf die Investitionspläne von Infineon zu verlassen, und sagte, dass man bei dem erwarteten langfristigen Umsatzwachstum von 9 % “ab und zu eine neue Fabrik brauchen wird”.

Der höhere Personalanteil in der Back-End-Produktion habe dazu geführt, dass sich Infineon wahrscheinlich eher auf kostengünstigere Zentren wie Südostasien und Mexiko konzentrieren werde, in denen es bereits präsent ist, als auf neue europäische Fabriken, sagte COO Jochen Hanebeck.

